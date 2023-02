﻿Jetzt sackt auch noch die Promenade ab: Rostocker Viertel rutscht in die Warnow

Zum Stadtjubiläum weihte Rostock seine neue Flaniermeile an der Warnow ein. Doch nach nur fünf Jahren gibt es massive bauliche Probleme am Ludewigbecken. Und auch andere Bauwerke der Stadt bröckeln – wodurch Anwohnern bald Sperrungen drohen.

Rostock. Es sollte Rostocks neuer „Hotspot“ am Wasser werden. Ein Treffpunkt für Jung und Alt. Zum Verweilen, Picknicken, Sonnetanken. Eröffnet pünktlich zum 800. Stadtgeburtstag. Doch nicht mal fünf Jahre später wird das Ludewigbecken zum Sanierungsfall: Die Treppen an der Warnow sacken ab. „Die Gründung kann das Gewicht nicht tragen“, sagt Rostocks Tiefbauamts-Chef Heiko Tiburtius.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dass nun auch bei der mehr als acht Millionen Euro teuren Promenade die Treppen absacken – für das Rathaus kommt das zur Unzeit. Denn gleich mehrere große Bauwerke machen dem Tiefbauamt derzeit Sorgen.

Fehler schon beim Bau des Ludewigbeckens?

Die neue Fluss-Promenade am Ludewigbecken – sie ereilt das gleiche Schicksal wie den Rest des Viertels. Seit Jahren versinken dort Straßen, Parkplätze, Gehwege mehr und mehr im weichen, wassernahen Untergrund. Bei der Erschließung des ehemaligen Industrie-Areals an der Warnow wurde geschlampt. Die Stadt wird früher oder später Straßen, Wege und auch die unterirdischen Leitungen sanieren müssen. Ein Millionen-Desaster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ähnliches – wenn auch nicht ganz so teuer – steht nun auch an der Flaniermeile bevor: „Ja, die Promenade ist noch nicht alt. Aber sie hat von unseren Bauwerksprüfern ganz schlechte Noten erhalten“, erklärt Amtsleiter Tiburtius. Während die Stadt auf den Sanierungskosten für den Rest der Holzhalbinsel wohl sitzen bleibt, soll nach OZ-Informationen intern bereits geprüft werden, ob im Fall der Ufer-Treppen Regressansprüche gegen die damals am Bau beteiligten Planer und Firmen geltend gemacht werden können.

Auch „Rosi“ (Rostock singt) war schon zu Gast am Ludewigbecken. Nun ist die Promenade ein Sanierungsfall. © Quelle: Ove Arscholl

Aus Rathaus-Kreisen heißt es, dass Pfahlgründung – auf denen die Treppen am Fluss ruhen – in „schlechter Qualität“ hergestellt worden seien. Tiburtius sagt dazu nichts. Nur so viel: „Bei der Sanierung werden wir wohl auf eine andere Technologie setzen.“ Zu den Kosten kann er noch nichts sagen. Aber: Saniert werden soll wohl spätestens ab 2025. Immerhin 8,2 Millionen Euro hatten Stadt, Bund und Land für die Umgestaltung am Wasser ausgegeben.

Noch mehr Rostocker Bauwerke bröckeln

Doch das Ludewigbecken ist nicht das einzige Sorgenkind der städtischen Tiefbauer. Von den insgesamt 206 Ingenieurbauwerken der Stadt – dazu zählen Brücken, Tunnel, aber auch Lärmschutzwände – haben 30 bereits ihre „planmäßige Lebensdauer“ erreicht, schreibt das zuständige Amt im jüngsten Prüfbericht. 18 der Bauwerke sind sogar älter als 50 Jahre. Die gute Nachricht: „Wir haben bei Brücken und Co. nie gespart. Deshalb sind die allermeisten Bauwerk noch in einem guten Zustand“, sagt Amtsleiter Tiburtius.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch es gibt auch Gegenbeispiele – und die werden für Rostock richtig teuer. Beispiel Nummer eins ist die Brücke an der Rennbahnallee. „Die hat ihre Lebensdauer erreicht“, so Tiburtius. Spätestens im vierten Quartal 2025 soll die Querung deshalb abgerissen werden. „Bis Mitte 2027 wollen wir fertig sein mit dem Neubau.“ Kosten? Noch offen, aber im knapp zweistelligen Millionen-Bereich.

Schmarler Damm in Rostock wird gesperrt

Auch am Schmarler Damm wird es nicht ohne Vollsperrung gehen: Die Brücke über die S- Bahn ist vom sogenannten „Betonkrebs“ zerfressen. Alkali-Kieselsäure-Reaktion lautet der Fachbegriff. „Die Prüfer bescheinigen uns, dass die Brücke noch bis 2030 hält“, sagt Tiburtius. Heißt im Umkehrschluss: Bis dahin muss eine neue Querung stehen. „Uns ist bewusst, dass die Hansestadt in den kommenden Jahren viele große und wichtige Investitionen tätigen wird.“

Der Schmarler Damm kreuzt mit einer Brücke die S-Bahn-Linie. Ab 2027 muss die Brücke abgerissen werden. © Quelle: Ove Arscholl

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Infrastruktur dürfe aber nicht gespart werden, Spielraum für „Verschiebungen“ gibt es nicht: „Wir wollen nicht pokern. So etwas wie in Genua darf es bei uns nicht geben“, so der Amtsleiter. Er spielt auf den Zusammensturz des Polcevera-Viaduktes an, bei dessen Einsturz aufgrund von Baufälligkeit im Jahr 2018 43 Menschen ums Leben kamen. Im Falle des Schmarler Dammes komme nur eine Vollsperrung in Betracht. Platz für eine Behelfsbrücke für die Zeit der Arbeiten sei an der Stelle nicht.

Vorpommernbrücke: Zukunft bleibt ungewiss

Die größte Baustelle aber dürfte perspektivisch die Vorpommernbrücke sein: „Im zweiten Quartal liegen die Ergebnisse von Nachberechnungen vor. Dann wissen wir, wie lange die Brücke noch hält – und ob und wann wir einen Neubau brauchen“, berichtet Heiko Tiburtius. „Sicher ist nur, dass wir mittelfristig neu bauen müssen. Die Vorpommernbrücke hält jedenfalls keine 30 Jahre mehr.“

Lesen Sie auch

Für ein solches Mammut-Projekt brauche die Stadt Vorlauf: „Selbst wenn wir uns entscheiden, vorerst ,nur‘ eine Behelfsbrücke zu bauen, brauchen wir fünf, sechs Jahre Vorlauf. Das geht nicht so einfach.“