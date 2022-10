﻿Spezialbagger für Vertiefung des Rostocker Seekanals in Warnemünde angekommen

Die für zweieinhalb Jahre angesetzten Arbeiten an der Fahrrinne sollen in den kommenden Tagen vor den Molenköpfen starten. Der offizielle Spatenstich zwischen Warnemünde und Hohe Düne ist für den 14. November angesetzt. Ab dann könnte es für die Anwohner laut werden.

Warnemünde. Der Spezialbagger ist da, jetzt kann es losgehen. Damit in Zukunft auch schwerer beladene Schiffe den Rostocker Überseehafen ansteuern können, soll der Seekanal zwischen Warnemünde und Hohe Düne vertieft werden. Benötigt wird dafür ein gigantischer Bagger, dessen Schaufel laut Angaben von Stefan Grammann, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamts Ostsee (WSA) in Stralsund, bis zu 40 Kubikmeter Erdreich aufnehmen kann – „ein ganzes Wohnzimmer auf einmal“.

Wegen starken Wellengangs auf der Nordsee vor gut zwei Wochen war das Spezialgerät mit leichter Verspätung in Warnemünde eingetroffen, habe nun aber an Liegeplatz 1 festgemacht, so Grammann am Donnerstag. Die weiteren Vorbereitungen seien gestartet: Bauabläufe, Sicherheitsaspekte und Auflagen müssten abgestimmt werden, damit die Mitarbeiter der beauftragten Firma aus Belgien wissen, worauf sie achten müssen.

Fahrrinne wird auf bis zu 16,9 Meter vertieft

Innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre soll die Fahrrinne im Seekanal auf 15 Kilometern Länge auf bis zu 16,9 Meter Tiefe ausgebaggert werden, also etwa anderthalb mehr als bisher. Zuletzt war der Saugbagger „Hegemann III“ im Herbst 2021 zwischen Warnemünde und Hohe Düne im Einsatz. Er beseitigte Sedimenteintreibungen und Schlickablagerungen, damit die Fahrwassertiefe von 14,50 Meter wieder sichergestellt werden konnte.

Der Saugbagger „Hegemann III“ beseitigte im Herbst 2021 Sedimenteintreibungen und Schlickablagerungen im Rostocker Seekanal zwischen Warnemünde und Hohe Düne. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Nun soll der extra über die Nordsee angeschleppte Spezialbagger mit der Riesenschaufel fast fünf Millionen Kubikmeter Sand, Schlick und Geröll bewegen. Starten werden die Arbeiten laut Grammann in den kommenden Tagen, zunächst vor den Molenköpfen. Der offizielle Spatenstich zwischen Warnemünde und Hohe Düne sei auf den 14. November terminiert.

Maximal so laut wie ein Kampfflugzeug

Um die Menschen, die dort direkt an der Warnow wohnen, so wenig zu belasten wie möglich, wurden für die Arbeiten maximale Geräuschpegel vonseiten des WSA vorgeben. Lauter als 112,8 Dezibel in der Spitze dürfen die Maschinen demnach nicht sein. Das entspricht allerdings der Lautstärke eines Kampfflugzeugs. Die Schmerzgrenze des menschlichen Ohrs liegt laut Experten bei 120 Dezibel. Als dauerhaft schädigend für das Gehör gilt bereits alles, was Lärm über 85 Dezibel verursacht.

Ihre Sorgen trugen Anwohner bereits bei einer Informationsveranstaltung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) Stralsund im August im Hotel Neptun vor. Doch die Verantwortlichen versicherten, dass es im Tagesmittel nicht lauter werden würde als 55 Dezibel. Darf es auch nicht, denn so sieht es die Lärmschutzverordnung für Wohngebiete vor.

Bei einem Verstoß drohen empfindliche Geldstrafen. Auch deshalb müssen die Mitarbeiter der Baufirma genau instruiert werden. Um die Nerven der Anwohner nicht übermäßig zu strapazieren, wird nachts und am Sonntag gar nicht gebaggert, sonnabends nur bis 13 Uhr, hieß es von der WSV.

Steine vom Meeresgrund werden auf Schuten verladen

Und auch wenn der Spezialbagger tagsüber im Einsatz ist, soll er vergleichsweise leiser sein als ähnliche Maschinen. Denn der Motor für den Greifarm steht laut WSA nicht an Deck, sondern steckt in einer der Stelzen. Den Geschiebemergel – Steine verschiedener Größe – vom Grund des Seekanals kann allerdings auch der beste Bagger nicht geräuschlos auf Schuten verladen.

Die Kosten für das gestartete Projekt belaufen sich laut Angaben des WSA auf rund 130 Millionen Euro.

Von Katrin Zimmer und Axel Büssem