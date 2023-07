Kostenfrei bis 14:09 Uhr lesen

Havarie vor holländischer Nordseeküste

Der Notschlepper „Nordic“ wurde auf der Peene-Werft erbaut und ist das leistungsstärkste Spezialschiff der gesamten deutschen Havarieflotte. Seine Zugkraft beträgt 200 Tonnen. In der Brandbekämpfung kann er sowohl mit Wasser als auch mit Schaum arbeiten. Außerdem kann er auch in bewegter See seine Position halten – für den Rettungseinsatz bei dem brennenden Autofrachter ein wichtiger Punkt.