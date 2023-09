﻿Jobfactory in Rostock: Messe für angehende Azubis am ersten Tag gut besucht

Rostock. Einige Schulpraktika absolvierte der 16-jährige Oliver Dietze bereits. Er hat an Autos geschraubt, einem Elektromeister über die Schulter geschaut oder saß im Wagen der Flughafenfeuerwehr. Den Schweißsimulator testete er am Freitag, 15. September, auf der Job-Factory in der Hansemesse in Rostock aus. „Ich bin noch nicht ganz sicher – aber die Ausbildung zum Schweißer steht weit oben auf meiner Liste“, sagte der Zehntklässler, der auf jeden Fall einen handwerklichen Beruf erlernen möchte.

Das freut Frank Milbradt, Ausbildungsberater der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr sind in seinem Geschäftsbereich 1281 Azubis in rund 130 Handwerksberufen in ihre Ausbildung gestartet. „350 freie Stellen haben wir allerdings noch“, gibt der 63-Jährige zu bedenken. „Das stellt uns nicht zufrieden, denn wir wissen, dass der Bedarf vorhanden ist.“ Vor allem in den Berufszweigen rund um Kraftfahrzeuge (Kfz), Elektrotechnik und im sanitären Bereich gebe es noch Vakanzen.

Rostocker Realschüler faszinieren technische Berufe

Der 14-jährige Tom Behnemann informierte sich mit Maurice Donner über die Ausbildungsberufe der Tamsen-Maritim-Werft in Rostock. „Wir beschäftigen aktuell 18 Azubis im ersten Lehrjahr“, sagte Ausbilder Göran Felgner und erklärte den Jungs, worauf es ankommt und was sie in ihrem Job künftig verdienen könnten.

Neuntklässler Tom zeigte sich interessiert, wobei das Unternehmen Aida als Arbeitgeber auch interessant für ihn sei. Er besuche zwar noch die Realschule, möchte aber gerne Abitur machen. „Das ist mein Traum, ob ich dann studiere oder eine Ausbildung mache, weiß ich noch nicht.“ Eins ist sicher: Er möchte einen technischen Beruf erlernen.

Tom Behnemann (14) und Kumpel Maurice Donner (16) finden das große Angebot an Ausbildungsberufen auf der Job-Factory interessant. © Quelle: Luisa Schröder

Seinen besten Freund Maurice ziehe es mehr in den Bereich der Pflege und Gesundheit. Deshalb machte er sich beim Stand der Arbeiterwohlfahrt (Awo) schlau, welche Ausbildungsberufe es gibt. „Da würde ich mal ein Praktikum machen“, sagte der 16-Jährige.

Passend für ihn wäre möglicherweise auch eine Stelle bei der Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP). Die Gruppe bildet unter anderem Heilerziehungs-, Kranken- und Altenpfleger sowie Erzieher in den Bereichen Krippe, Kita und Hort aus. „Derzeit haben wir 30 Azubis“, so Ausbildungskoordinatorin Nicole Mau.

Ausbildungskoordinatorin Nicole Mau (45) und die Medizinische Fachangestellte Claudia Brade (34) informieren für die GGP auf der 26. Job-Factory über die sozialen Berufe. © Quelle: Luisa Schröder

Die meisten wären künftige Erzieher, haken würde es noch bei den Pflegekräften. Auch ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst können Schüler, die noch nicht genau wissen, wohin die Reise gehen soll, bei der GGP leisten.

Schülerinnen aus Güstrow erwägen Beruf in der Pflege

Auch für die Güstrower Schülerinnen Lara Marie Thomsen und Marleen Kaczich kommen soziale Berufe in Betracht. Richtig entschlossen seien sie bei der Berufswahl zwar noch nicht, aber Lara Marie könne sich den Job als Erzieherin gut vorstellen. „Ich mag Kinder“, so die 16-Jährige.

Für die Zehntklässlerin Marleen geht es eher in die Richtung Medizin. Ihr Onkel sei Arzt, ihre Mutter medizinische Fachangestellte. Deshalb liebäugele sie damit, Krankenschwester zu werden, so die 15-Jährige. Beiden gefalle es auf der Job-Factory sehr gut. „Nur etwas laut hier“, fanden die Freundinnen.

Lara Marie Thomsen (16) und Marleen Kaczich (15) kommen extra aus Güstrow, um sich über die Ausbildungsangebote für das nächste Jahr zu informieren. © Quelle: Luisa Schröder

Auch die OSTSEE-ZEITUNG stellt sich als Ausbildungsbetrieb auf der Jobmesse vor. Aktuell beschäftigt das Unternehmen fünf angehende „Medienkaufleute digital und print“ im ersten und zweiten Lehrjahr. Der praktische Teil der kaufmännischen Ausbildung findet in Rostock, der schulische Teil in Leipzig statt.

Ian Knopf (24) und Hannes Lorenz (30) sind gerade im 2. Ausbildungsjahr zum „Medienkaufmann digital und print“ bei der OZ. © Quelle: Luisa Schröder

Nach Angaben der Veranstalter präsentieren sich mehr als 150 Unternehmen, Hochschulen, Universitäten und Institutionen am Freitag und Samstag bei der 26. Job-Factory in Rostock. Interessierte können Einblick in mehr als 500 verschiedene Ausbildungsberufe erhalten. Gemessen an den Erfahrungen der vergangenen Jahre sei mit mehr als 10 000 Besuchern zu rechnen, sagte Projektleiter Lukas Gresch im Vorfeld der Jobmesse.

