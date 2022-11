﻿Job-Hoffnung für Rostock: Diese Unternehmen wollen das alte Nordex-Werk

Rostock. Es ist einer größten Leerstände im gesamten Land: Um die 70 000 Quadratmeter Hallenfläche stehen seit Mitte des Jahres in Rostock leer. Seit Nordex die Produktion von Rotorblättern in der Hansestadt eingestellt, mehr als 500 Mitarbeiter entlassen hat. Doch nun zeichnen sich nach OZ-Informationen gleich mehrere Lösungen für den Industrie-Standort ab.

Gleich drei Unternehmen sind im Rennen um die Hallen: Die Stadt will einen norwegischen Staatskonzern in das GVZ lotsen, das Land verhandelt mit einer Firma aus der Maschinenbau-Branche und einem Schweizer Solarzellen-Hersteller. Eine Entscheidung könnte es noch in diesem Jahr geben.

Noch 120 Mitarbeiter vor Ort

Das Aus der Rotorblatt-Produktion bei Nordex hatte Rostock im Frühjahr wie ein Schlag getroffen: Obwohl europaweit die Nachfrage nach Windrädern so stark wie nie zuvor steigt, entschied sich das Rostocker Unternehmen, Rotorblätter künftig in Indien statt an der Warnow zu bauen – aus Kostengründen.

Aber noch immer arbeiten an dem Standort im Osten Rostocks Nordex-Mitarbeiter: Konzernsprecher Felix Losada spricht von 120 Leuten – unter anderem in der „Forschung & Entwicklung“ sowie der Fernwartung von Windkraftanlagen. Der größte Teil der Hallen aber steht leer.

Rostock hofft auf Gas-Riesen

Vor allem die Hansestadt will schnell einen neuen Nutzer finden – und neue Jobs schaffen: Nach OZ-Informationen vermittelt die amtierende Rathaus-Spitze um die Senatoren Chris von Wrycz Rekowski (SPD) und Steffen Bockhahn (Linke) inzwischen direkt zwischen Nordex und dem norwegischen Energieriesen Equinor. Der Konzern – mehrheitlich in Staatsbesitz – hatte bereits im Juli angekündigt, an der Warnow rund eine Milliarde Euro investieren zu wollen. In Rostock soll zunächst aus norwegischem Erdgas, später dann mit grünem Strom, Wasserstoff produziert werden. Partner ist die VNG AG aus Leipzig.

Problem: Industrieflächen in Rostock sind Mangelware. Rostock arbeitet nun daran, dass Nordex seine Flächen an Equinor verkauft und bietet den Norwegern zugleich stadteigene Nachbargrundstücke an. „Solche Wasserstoff-Produktionen sind echte Industrie-Anlagen, so laut wie ein Wasserkocher. Die können nicht überall gebaut werden.“ Rostock hofft auf eine „Zukunftstechnologie“, bis zu 150 neue Jobs und Millionen an Gewerbesteuer-Einnahmen.

Schweizer wollen Solarzellen bauen

In der Schweriner Landesregierung sind diese Pläne bekannt. Doch das Wirtschaftsministerium fährt einen anderen Kurs: Aus Regierungskreisen heißt es, mindestens zwei weitere große Unternehmen wollen die Nordex-Hallen haben – ein Maschinenbauer aus Süddeutschland und ein großer Hersteller von Solarzellen mit Hauptsitz in der Schweiz. Es soll sich um die Firma Meyer Burger AG aus Gwatt handeln. Das bestätigen mehrere Quellen auf OZ-Nachfrage.

Die Meyer Burger AG war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es offiziell nur: „Wir begleiten weiter, wenn es um potenzielle Interessenten für den Standort geht.“ Knackpunkt soll Nordex selbst sein: Die Immobilie sei nicht mal bewertet worden, zudem suche der Windkraft-Hersteller neue Büros für die verbliebenen Mitarbeiter am Standort GVZ.

Nordex wächst wieder

Gute Nachrichten gibt es indes auch vom zweiten Nordex-Standort in MV: In der Rostocker Südstadt produziert der Windkraft-Riese Maschinenhäuser für die Windkraft-Anlagen. Und nach OZ-Informationen sind die Auftragsbücher für dieses Werk prall gefüllt. Nordex sucht für die Südstadt unter anderem Ingenieure, Produktionshelfer, Elektrofachkräfte und Computer-Spezialisten. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen angekündigt, auch die Turbinen der neuesten Generation N175/6.X ab Ende 2024 in Rostock fertigen zu wollen.