﻿Job mit viel Herz: Rostockerin macht sich als Hochzeitsrednerin selbstständig

Rostock. Für viele Menschen ist es der schönste Tag im Leben: Der Hochzeitstag. Mandy Pagel ist freie Traurednerin und hat in dieser Aufgabe ihre Berufung gefunden. Eigentlich ist die 38-jährige erfolgreiche Hotel-Spa-Managerin. Erst vor wenigen Wochen hat sie sich entschlossen, sich selbstständig zu machen und Hochzeitspaare in einer freien Zeremonie das Ehegelübde abzunehmen.

„Ich habe meinen sicheren Job gekündigt, in dem ich elf Jahre gearbeitet habe“, sagt die Rostockerin. Anfangs seien die Trauungen nur ein Hobby gewesen: Seit 2019 schreibt die gebürtige Prenzlauerin schon Hochzeitsreden. „Bei mir gibt es keine Rede von der Stange, keine Weisheiten und keine Floskeln.“

Startschuss in die Selbstständigkeit

Rückblick: Alles begann mit einem Anruf. Ihr Cousin wollte heiraten. Mandy Pagel ging davon aus, seine zukünftige Braut schminken und frisieren zu dürfen. Die 38-Jährige ist nämlich auch gelernte Kosmetikerin und Visagistin. Aber ihr Cousin wollte, dass sie die Hochzeitsrede hält. „Ich kann mir niemand anderen aus der Familie als dich dafür vorstellen“, meinte er am Telefon. „Ich war baff“, erinnert sich Pagel.

Mandy Pagel tröstet bei einer Trauung den Bräutigam. © Quelle: Luisa Schröder

Seitdem Anruf sind vier Jahre vergangen: Mandy Pagel hat schon zehn Brautpaare, viele aus dem Freundeskreis, getraut und glücklich gemacht. Die nächsten Termine stehen bereits in ihrem Kalender, beispielsweise der Bikergottesdienst in Neubrandenburg. Dort kann sie für spontane freie Trauungen gebucht werden. „Das wird spannend, das gab es so noch nie“, freut sich die Rostockerin. Auch auf der Stralsunder Hochzeitsmesse im kommenden Jahr können sich verliebte Paare von ihr spontan trauen lassen.

Ein Mann verändert ihr Leben

Mandy Pagel merkte schnell, dass ihr Herz mehr für die Liebe schlägt und weniger für Massagen. Auch ein Mann spielt dabei eine Rolle. „Ich habe endlich selbst meine große Liebe gefunden, nachdem ich viele Frösche küssen musste.“ Sie meint den bekannten Radiomoderator Uwe Worlitzer. Seit anderthalb Jahren sind sie ein Paar.

Das Thema Hochzeit liegt bei den beiden allerdings noch in weiter Ferne. „Uwe kann sich aber sicher sein, wenn er mich nicht heiratet, bleibe ich auch so bis ans Lebensende mit ihm zusammen“, lautet die Liebeserklärung an ihren Freund, den sie bei der Arbeit in einem Hotel auf Usedom kennenlernte.

Mandy Pagel und Radiomoderator Uwe Worlitzer sind schwer verliebt © Quelle: privat

Uwe (42) unterstützt sie in allen Belangen: „Mandy hat so eine emotionale Art. Während ihrer Trauzeremonien erleben die Hochzeitsgäste ein Wechselbad der Gefühle“, sagt der Moderator. Die Paare dürften sich immer auf einen Überraschungsmoment freuen: Einmal holte Mandy Pagel während einer Trauung eine Flasche Goldkrone aus der Tasche, rief den Vater des Bräutigams nach vorne und stieß mit ihm an, wie damals in der Jugendzeit des Bräutigams.

60 Fragen bis zur persönlichen Hochzeitsrede

Bevor es ans Redenschreiben geht, erhalten die Verlobten einen Fragebogen mit 60 Fragen. Die Verliebten schildern private Erlebnisse und Geschichten, unabhängig voneinander. Mandy Pagel fragt sogar, wen sie aus dem Freundes- und Familienkreis für weitere Geheimnisse kontaktieren darf. 40 bis 60 Stunden nimmt sie sich Zeit, um die Rede zu schreiben. Zwischen 1000 und 2000 Euro kostet der Service. Als DJ kennt sich Uwe Worlitzer mit Technik aus und kümmert sich bei den Trauungen auch darum und filmt den besonderen Moment. Am Ende erhält jedes Paar ein Video seiner Hochzeitsrede.

Vielleicht stehen Mandy Pagel und ihr Uwe auch bald vor einer Traurednerin. Beide trennt größentechnisch nur ein halber Zentimeter. „Aber für mich ist Uwe viel größer als nur 1,69 Meter“, sagt sie lächelnd, während sie ihrem Partner einen verliebten Blick zuwirft.

