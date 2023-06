﻿Jobmesse bei der OZ in Rostock: Besucher schätzen direkten Kontakt mit Beratern

Rostock-Stadtmitte. Sich einfach nur mal umgucken oder ganz gezielt nach einer passenden Stelle suchen konnten Besucher der Jobmesse „Karrierechancen MV“ am Samstag in Rostock. Auf dem Gelände der OSTSEE-ZEITUNG am Steintor hatten 24 Aussteller von Firmen und Institutionen ihre Stände aufgebaut, um zu zeigen, was in der Region möglich ist. Vor allem viele junge Menschen nutzten diese Chance.

Mit seiner großen Schwester Josephina war am Vormittag Valerian Hahn aus Admannshagen nach Rostock gekommen. Der 16-Jährige wird in Kürze die zehnte Klasse beenden und will im Anschluss das Fachabitur machen oder eine Ausbildung. Eine Stelle habe er noch nicht, wie er sagte, und wolle sich deshalb auf der Messe informieren.

Informationen zu Karrierechancen in MV aus erster Hand

Er könne sich gut vorstellen, Polizist zu werden, so der Schüler. Am Stand der Bundespolizei habe er erfahren, dass die Einsatzmöglichkeiten vielfältig sind. „Anders als bei der Landespolizei arbeiten die in ganz Deutschland. Das finde ich schon interessant“, so Valerian Hahn. Erfahren habe er das bei den Ausstellern vor Ort.

Im Gegensatz zur Netzrecherche sei genau das der Vorteil einer klassischen Messe: „Du kannst unmittelbar mit Menschen sprechen und sie können deine Fragen direkt beantworten“, sagte die 19-Jährige Josephina Hahn. Sie hat bereits einen Ausbildungsplatz zur Physiotherapeutin sicher und ihren Bruder begleitet.

Ebenfalls gefallen könne ihm eine Ausbildung zum Industriekaufmann, sagte Valerian Hahn. Der 16-Jährige Schüler erkundigte sich unter anderem bei Ricarda Schulz, Personalreferentin beim Rostocker Unternehmen Ferdinand Schultz Nachfolger (FSN).

Sie erkläre den Messebesuchern Ausbildungsmöglichkeiten und Inhalte der verschiedenen Jobs im Spektrum der Firma für Fahrzeugbau und Fördertechnik und berate immer wieder auch Eltern zur beruflichen Zukunft ihrer Kinder. „Und wer noch so gar nicht weiß, was er machen soll, kann immer auch ein Praktikum bei uns machen“, so Schulz.

Hilfe bei Unsicherheiten in der Jobwahl für Schüler aus Rostock

Für manche wäre das sicher nicht die schlechteste Idee. „Ein dickes, großes Fragezeichen“ steht nämlich noch hinter der Zukunft des 18-jährigen Leon aus Stadtmitte, wie seine Mutter Jeannette sagte. Er gehe in die zwölfte Klasse und wisse noch nicht, was er machen will, erklärte der junge Mann. Zur Jobmesse sei er deshalb mit keinem konkreten Ziel gekommen, sondern, um sich umzusehen.

Ganz anders dagegen Maja Victoria Hahn: Die 16-Jährige ist bereits ziemlich sicher, dass sie ein Jura-Studium aufnehmen will, aber auch eine Ausbildung könne sie sich gut vorstellen. Mit Mutter Cindy besuchte die Zehntklässlerin am Samstag zahlreiche Stände, um sich zu informieren. „Ich finde, man sollte immer noch etwas in der Hinterhand haben. Wenn es doch kein Studium wird, will ich eine passende Ausbildung finden“, so die Rostockerin.

Neben zahlreichen Schülern kamen auch einige ältere Besucher zur Messe. Er sei nicht mehr so ganz zufrieden mit seinem Job und wolle sich beruflich umorientieren, sagte Marco aus der Hansestadt. Der Programmierer wollte sich vor allem bei IT-Firmen nach Jobmöglichkeiten erkundigen, darunter der Dienstleister Datagroup.

Erwartet wurden zur Messe am Samstag rund 1000 Jobsuchende. Wenn er diesen nur einen einzigen Rat mit auf den Weg geben sollte, wäre es, „sich ganz sicher zu sein, bevor man eine Stelle antritt“, sagte Gordon Firl, Geschäftsführer der OSTSEE-ZEITUNG. „Wenn man dann merkt, dass es doch nicht das Richtige ist, darf man aber auch den Mut haben, sich umzuentscheiden und etwas anderes zu machen.“

Noch mehr als 5000 offene Ausbildungsplätze im Land

Eröffnet wurde die Jobmesse „Karrierechancen MV“ bei der OSTSEE-ZEITUNG am Samstag von MV-Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD). Die Wirtschaft im Land biete attraktive Chancen für gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte. Sie wären die Grundlage für erfolgreiche Unternehmen. „Deshalb ist es wichtig, die Ausbildung des Nachwuchses als Teil des unternehmerischen Handelns in den Fokus zu rücken“, so Schulte.

Nach Angaben der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gab es mit Stand vom Mai aktuell 5338 unbesetzte Ausbildungsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten offenen Stellen für angehende Verkäufer/innen, Kaufleute im Einzelhandel, Köche und Fachkräfte für Lagerlogistik.

