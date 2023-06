Jobmesse in Rostock: Im OZ-Haus mit regionalen Unternehmen netzwerken

Rostock. Interessiert an einem beruflichen (Neu-)Start? Die OSTSEE-ZEITUNG lädt am Samstag, 10. Juni, zu einer Job- und Karrieremesse. Die „Messe für Karrierechancen in Mecklenburg-Vorpommern“ findet im OZ-Medienhaus in Rostock statt und vernetzt regionale Unternehmen mit Leuten in jedem Alter, die Arbeit und Orientierung suchen.

„Unser Ziel mit der Messe ist es, die regionale Wirtschaft anzukurbeln“, sagt Friederike Baumgärtner, Projektmanagerin für Events bei der OZ. „Wir wollen die Unternehmen in MV unterstützen und gute Arbeitskräfte für sie finden.“

An regionalen Unternehmen wird hier viel vertreten sein – ob Bau, Pharma, IT oder Justiz. „Im Außenbereich ist auch die Feuerwehr mit einem Einsatzfahrzeug dabei“, sagt Baumgärtner. „Und die Agentur für Arbeit gibt Themenworkshops. Das bietet eine gute Übersicht.“

Neben vielen Networking-Optionen bietet die Messe auch Spaß: „Draußen finden Messebesucher eine Hüpfburg, eine Malstrecke und leckeres Essen vom Grill“, erklärt die Event-Managerin. Und interessant für Familien: Kinderbetreuung wird vor Ort angeboten. So können sich auch Eltern in Ruhe auf dem Gelände umschauen und sich mit den lokalen Arbeitgebern unterhalten.

Der Eintritt zur „Karrierechancen“-Messe ist frei. Interessenten können die Messe von 10 bis 16 Uhr besuchen. Einzelpersonen, Familien sowie kleine Gruppen müssen sich nicht extra anmelden und können einfach vorbeikommen. Für Gruppen ab 10 Personen ist eine Anmeldung von Vorteil.

