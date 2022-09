﻿Jobmesse in Rostock: Ukrainische Geflüchtete als Hoffnung für Betriebe

Rostock.  Sie flüchtete vor dem Krieg aus dem Osten der Ukraine. Eine Rückkehr in ihre Heimat kann sich die zweifache Mutter nicht mehr vorstellen. „Zu gefährlich“, sagt Tetiana Chazychanska. Ihr Heimatort liege in den von Russland besetzten Gebieten. Deshalb will sie sich ein Leben in Rostock aufbauen. „Ich möchte meine Kinder hier großziehen und ihnen eine Ausbildung ermöglichen“, so die 38-Jährige. Der erste Schritt dafür: einen Job zu finden. Sie und 350 andere Interessierte besuchten deshalb jetzt eine besondere Jobmesse in Rostock nur für Geflüchtete aus der Ukraine.

Für die 23 Aussteller in der S&N-Sprachakademie am Rostocker Hauptbahnhof ist jemand wie Tetiana Chazychanska ein Segen. Aufgrund des ständigen Fachkräftemangels sind potenzielle Arbeitskräfte in Mecklenburg-Vorpommern sehr willkommen, sagt Angelika Bieske, Geschäftsführerin der Barmer und Mitorganisatorin der Messe. „Wir wollen, dass die Menschen qualitativ hochwertige Jobs bekommen und in unserem schönen Bundesland bleiben.“

Achtzig Prozent der Geflüchteten wollen „für immer“ bleiben

Die Chancen dafür stehen gut. Die Sprachakademie „inlingua“ befragte ihre Kursteilnehmer, wie lange diese in Deutschland leben wollen. Das Ergebnis: „Für immer“, gaben 80 Prozent der Befragten an. Menschen, die bereits die Sprache lernten, sähen ihre Zukunft eher im Aufnahmeland, erklärt inlingua-Geschäftsführer Carl Sandmann.

„Natürlich sind wir sehr dankbar für ausländische Arbeitskräfte, die hierherkommen“, sagt Emily Schulze von der DHL. Beim Paket- und Briefdienst herrsche zwar kein Notstand, trotzdem seien besonders Zusteller für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sehr gefragt. „In diesem Bereich suchen wir gerade für ganz MV, aber besonders mit Fokus auf Rostock und Roggentin.“

Maria Stropp (l.) und Emily Schulze von der DHL-Personalabteilung informierten über offene Stellen bei der Post, wie beispielsweise im Bereich Paket- und Briefdienst. © Quelle: Anh Tran

Auch die Gesundheitsbranche hofft auf zugewanderte Kräfte. Steffen John von der AHG Klinik Waren, sieht Bedarf in der Physio- und der Ergotherapie. „Das sind unsere größten Baustellen zurzeit“, sagt der Kaufmännische Leiter des Psychosomatischen Behandlungszentrums. „Da gibt es einen hohen Bedarf, aber auch sehr wenige Bewerber auf dem Markt.“ Spätestens wenn ältere Generationen in einigen Jahren in Rente gingen, sei das Land auf Zuwanderung angewiesen, so seine Einschätzung.

Kaum Auszubildende in Handwerksberufen

Kleinunternehmen suchten bei der Jobmesse besonders nach neuem Personal. So auch der Betrieb Stahl-Bau Ribnitz. Hier sei die Lage kritisch, berichtet Geschäftsführer Gilbert Brusch. „Seit Jahren bekomme ich keine Lehrlingsanfragen mehr“, sagt er. „Wenn ich in die Zukunft schaue, wird mir bange.“ Praktische Berufe seien bei jungen Menschen nicht mehr so beliebt wie früher, erklärt Brusch. Der Betrieb zählt aktuell 25 Mitarbeiter. Vier offene Stellen möchte der Geschäftsführer gerne besetzen. „Einen neuen Mitarbeiter aus der Ukraine haben wir bereits im September eingestellt und suchen jetzt noch weitere.“

Ein gewisses Sprachniveau sollten die Bewerber dabei beherrschen. Darin sind sich alle Beteiligten einig. Angelika Bieske erklärt: „Vereinsleben, Arbeit und Sprache sind die wichtigsten Faktoren für gute Integration.“ Dabei sei es aber auch wichtig, Geflüchtete angemessen zu unterstützen. „Die, die sich schlecht betreut fühlen und nicht abgeholt werden, tendieren eher dazu, in die Heimat zurückzuwollen“, erläutert Carl Sandmann von der inlingua.

Sprachkenntnisse erfordert

Für Irina und Kiril Poida, die seit sechs Monaten in Deutschland leben, ist es deshalb noch schwierig, sich im Land zurechtzufinden. „Deutsch ist schwer“, sagt die 23-Jährige. „Und wir haben noch keinen Plan, wie es weitergeht.“ Das junge Ehepaar hatte nach dem Universitätsabschluss keine Gelegenheit, ins Berufsleben einzusteigen, bevor der Krieg begann. Je nachdem wie lange dieser andauere, würden sie gerne in ihre Heimat zurückkehren oder sich vorerst eine Zukunft in Deutschland aufbauen. Bei der Jobmesse informierten sich die beiden über die ersten Schritte im lokalen Arbeitsmarkt und mögliche Arbeitgeber. „Jetzt nehmen wir aber erst einmal an Integrationskursen teil und lernen Deutsch“, sagt Irina Poida.

Auch Tetiana Chazychanska will sich vorerst auf das Lernen der Sprache konzentrieren. Das A2-Niveau, also Grundsprachenkenntnisse, beherrscht sie bereits. „Im November ist das B-Niveau dran“, sagt die gelernte Programmiererin. Hohe Erwartungen hat sie vorerst nicht. „Hauptsache erst mal Arbeit finden.“

