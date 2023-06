﻿30 Prozent über Branchen-Durchschnitt: So viel Gehalt verdient man bei Apex in Rostock

Rostock-Laage. Geld allein macht nicht glücklich, das gilt auch im Berufsleben. Immer mehr Menschen legen bei der Wahl ihres Arbeitgebers neben einem fairen Lohn Wert auf Faktoren wie gute Firmenkultur, Work-Life-Balance und sinnstiftende Aufgaben.

Mit Top-Jobs in einer Zukunftsbranche und viel Geld wirbt die Apex Group. Das in Rostock-Laage ansässige Unternehmen zählt zu Deutschlands führenden Entwicklern und Betreibern von grünen Wasserstoff-Elektrolyseanlagen. Die sind – anders als noch vor zwei Jahren – gefragt. „Zu Beginn hatten wir zwar ein marktreifes Produkt, aber es gab überhaupt keinen Markt dafür. Wir haben eine Vision verkauft“, erinnert sich Geschäftsführer Peter Rößner (38).

Millionenumsatz und Arbeitsplätze in Rostock und Laage

Die Zeiten sind vorbei. Im Juni 2022 zog Apex den ersten Großauftrag an Land. „Heute haben wir ein Umsatzvolumen von 380 Millionen Euro in den Büchern und 100 Prozent Marktanteil bei vergebenen Wasserstoffprojekten in Deutschland“, sagt Rößner.

Den Hauptsitz hat die Apex Group in Rostock-Laage. © Quelle: Martin Börner

Hauptsitz von Apex ist Laage, wo sich die Firma 2019 mit einer Handvoll Leuten in einer ehemaligen Druckerei ansiedelte. Inzwischen zählt das Unternehmen 89 Mitarbeiter, hat einen zweiten Standort in Rostock-Brinckmansdorf und sucht nach neuen Talenten. Doch wie bekommt man Fachkräfte, die auch in Hamburg oder München bei Siemens und Co. arbeiten könnten, nach Mecklenburg? Mit Geld und der Aussicht, die Zukunft mitzugestalten, sagt Rößner.

Top-Gehalt für Einsteiger und erfahrene Fachkräfte

„Wer nach Fortschritt sucht, im Zukunftsmarkt erneuerbare Energien und bei den Besten arbeiten will, kommt zu uns“, so der CEO. „Wir sind Pioniere.“ Das gelte auch bei der Bezahlung. „Keiner in der Branche bezahlt besser als wir.“ Apex zahle rund 30 Prozent über dem, was in der Branche üblich sei. Ein Projektmanager etwa verdiene in der Region Rostock im Schnitt 60 000 bis 65 000 Euro pro Jahr, bei Apex seien es 75 000 bis 80 000 Euro.

Kerngeschäft: Wasserstoff-Elektrolyseanlagen Die Apex Group wurde im Jahr 2000 in Rostock/Laage gegründet und hat sich seit 2012 vollständig auf Wasserstoff-Elektrolyseanlagen fokussiert. Ziel ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt Apex grüne Wasserstoff-Elektrolyseanlagen. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten, wie LOHC (flüssige organische Wasserstoffträger) und E-Fuels. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie.

Die Haustarife bei Apex lehnen sich an die Vergütung großer Energieversorger an, sagt Rößner. Das Einstiegsgehalt für einen Jungingenieur belaufe sich auf 60 000 Euro, der Durchschnittslohn über alle Berufsgruppen hinweg liege bei 52 000 Euro. Durch Faktoren wie Kompetenz, Erfahrung, Alter und Weiterqualifikation erhöhe sich die Summe. Wer es die Karriereleiter bis ganz nach oben schafft, kassiert ein kleines Vermögen: Der aktuelle Bereichsleiter verdient laut Rößner inklusive aller Boni 170 000 Euro jährlich.

Lohn-Extras und Erfolgsbeteiligung durch Aktien

Lohnextras sind für alle drin, denn kürzlich ist Apex an die Börse gegangen. „Unsere Mitarbeiter sind über Aktienoptionen am Projekt- und Unternehmenserfolg beteiligt“, sagt Rößner. Zum Geld kommen Extras wie Job-Bike, Gratis-Snacks oder die Chance, sich in der Firma in der Arbeitszeit beim Basketball auszupowern oder Kraft beim Yoga-Kurs zu tanken. Mit Aktionen, wie einem Hansa-Fantag samt exklusivem Besuch des Ostseestadions, binde man Mitarbeiter, sagt Rößner. „Wir hatten bislang nur einen freiwilligen Abgang aus privaten Gründen.“

Remote arbeiten möglich, viele Berufe gesucht

Im Betrieb herrsche Vertrauensarbeitszeit. Die Zeiterfassung gebe es nur, um rechtlichen Anforderungen zu genügen. „Aber wir kontrollieren niemanden, wann er wie viel arbeitet. Für uns zählen Ergebnisse.“ Einige Mitarbeiter arbeiten sogar remote, also nicht an einem Arbeitsplatz in der Firma.

Man muss nicht Ingenieur sein, um für Apex zu arbeiten: Auch Jobs für Buchhalter und Mechaniker, Marketing- und Kaufleute werden geboten. Zu Letzteren gehört Christine Grunert (42). Sie weiß vor allem die Work-Life-Balance zu schätzen. Die Projektkoordinatorin im Marketingbereich ist Mutter von Zwillingen. Durch die Möglichkeit, regelmäßig mobil zu arbeiten, bekomme sie Beruf und Familie bestens unter einen Hut. Selbst ihr Hobby kann sie bei Apex ausleben: Einmal pro Woche gibt sie für ihre Kollegen einen Yoga-Kurs.

Christine Grunert (42) aus Rostock, Projektkoordinator bei Apex, freut sich, Yoga-Kurse für ihre Kollegen anbieten zu können. © Quelle: Martin Börner

Mitarbeiter schätzen Work-Life-Balance und Betriebsklima

Auch das Team stimme, sagt Steffi Ibold (44). „Ich hab mich von Anfang an willkommen gefühlt. Die Arbeit macht Spaß und die Chefs sind nahbar und offen für Ideen“, erzählt die Sales-Projektkoordinatorin.

Steffi Ibold (44) ist neu bei Apex als Projektkoordinator Sales und ist bisher sehr zufrieden mit ihrem neuen Arbeitgeber. © Quelle: Martin Börner

Zum guten Arbeitsklima trage die Diversität der Belegschaft bei. „Wir sind in einer Branche aktiv, die sehr männerlastig ist und von Silberrücken beherrscht wird“, sagt COO Bojan Petrov (38). Apex hingegen habe eine hohe Frauenquote und sowohl erfahrene Mitarbeiter im fortgeschrittenen Alter als auch junge Leute im Team.

Erik Plüschke (40) aus Rostock, Head of Infrastructure, ist unter anderem für den Fuhrpark von Apex verantwortlich. © Quelle: Martin Börner

Besonders Rückkehrer, die lange keine Karrierechancen in MV für sich gesehen haben, heuern bei Apex an. Einer von ihnen: Erik Plüschke (40). Von Velio Hamburg kam er 2022 zu Apex, ist jetzt Kopf der Infrastruktur, Sicherheitsbeauftragter und Fuhrparkleiter in Personalunion. „Es ist toll, in der Heimat wieder Fuß zu fassen, noch dazu bei einer jungen aufstrebenden Firma, die gut bezahlt“, sagt der gebürtige Rostocker.

Martin Hoffmann (42), Ingenieur bei Apex, weiß die Vorzüge seines Arbeitgebers zu schätzen. © Quelle: Martin Börner

Martin Hoffmann (42) ist seit 2019 bei Apex. Der Ingenieur hat sich auf Strukturmechanik und Kompositwerkstoffe spezialisiert – die Zahl möglicher Arbeitgeber sei da begrenzt, gerade im Norden. „Dass ich statt in Bayern oder so zu Hause auf so einem innovativen Gebiet arbeiten kann, ist doch super“, so der Rostocker.

