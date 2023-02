﻿Viele freie Jobs in Rostock: Wo all die Leute hin sind

Ob Restaurant oder Werkstatt, Büro oder Modegeschäft: Freie Stellen und Personalmangel gibt’s überall in Rostock. Mancher fragt sich: Wo sind all die Leute hin? Sind die jetzt alle von Beruf Influencer auf Instagram, Youtube und Tiktok? Zahlen vom Arbeitsmarkt geben Hinweise.

Rostock. Restaurants müssen ihre Speisekarten, Geschäfte ihre Öffnungszeiten kürzen, Handwerker können Aufträge nicht so schnell abarbeiten, wie sie gern möchten, und Hotels müssen beim Service sparen: Kaum eine Branche in Rostock, die aktuell nicht über Personalmangel klagt. So mancher fragt sich: Wo sind all die Leute hin? Einige Zyniker unken: Die sind jetzt alle von Beruf Influencer auf Tiktok, Instagram und Youtube.