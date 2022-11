﻿„Joho Eis“, „Fröhlich-Frozen Yogurt“ und „Blauer Esel“: Diese Restaurants eröffnen bald in Rostock

Neben der Joho Broiler Bar Am Alten Strom in Warnemünde soll zu Ostern 2023 auch eine Filiale von Joho Eis eröffnet werden

Zu Ostern sollen Rostocker und Gäste in Warnemünde neben Joho Broilern auch Eis der Kette von Unternehmer Jonas Holtz bekommen. Auch in der KTV und am Stadthafen wachsen neue Lokale.

