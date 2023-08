Jürgenshagen: Schwerverletzte Person nach Kollision von Pkw und Motorrad

Kostenfrei bis 14:00 Uhr lesen

Polizeireport

Radfahrerin in Grimmen übersehen – 80-Jährige musste ins Krankenhaus

Am Dienstagmorgen wurde eine Radfahrerin in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) von einem Auto erfasst und bei dem Unfall verletzt. So kam es dazu: