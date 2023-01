﻿Jugendherbergen, Container-Dörfer: Wo MV tausende weitere Flüchtlinge unterbringen will

Proteste in Upahl, Drohungen in Loitz: Die Flüchtlingskrise in MV spitzt sich zu. Selbst Rostock kann nicht mehr ausschließen, bald auch wieder Turnhallen oder die Hansemesse nutzen zu müssen. Wo die Landkreise neue Unterkünfte schaffen und wo selbst Container nicht mehr ausreichen. Ein Überblick.

Martin Seehase leitet die neue Flüchtlingsunterkunft in Rostock: Die Stadt hat in Marienehe ein Containerdorf aufgebaut.

Rostock. Allein in Rostock sind es mittlerweile 35 Personen pro Woche: Die Landkreise und kreisfreien Städte in MV müssen immer mehr Flüchtlinge unterbringen. Die größte Stadt des Landes hat erst am Mittwoch eine neue Container-Unterkunft für 100 Schutzsuchende vorgestellt – doch schon jetzt ist klar, dass die nicht reichen wird: „Wir können nicht mehr ausschließen, dass wir auch in Rostock wieder Turnhallen oder auch die Hansemesse als Unterkunft nutzen müssen“, sagt Anika Leese, Leiterin des zuständigen Sozialamtes in Rostock.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und die Stimmung droht zu kippen: In Upahl (Nordwestmecklenburg) demonstrierten erst am Montag 400 Menschen gegen eine geplante neue Flüchtlingsunterkunft für 400 Menschen, in Loitz (Vorpommern-Greifswald) wurde sogar in Briefen mit Selbstjustiz gedroht.

Flüchtlinge in MV: Container-Dörfer auf Rügen, Protest in Loitz

Das Bild ist in allen Regionen das gleiche: „Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten für die Unterbringung von Geflüchteten“, heißt es auch aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen. Dort leben bereits 2712 geflüchtete Ukrainer und weitere 1497 Asylbewerber aus anderen Staaten, sagt Sprecherin Sandra Lehmann. Tendenz ebenfalls weiter steigend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Derzeit werden uns etwa 30 Geflüchtete pro Woche vom Land zugewiesen“, so Sandra Lehmann, Sprecherin des Landeskreises Vorpommern-Rügen. Schon vor Wochen hatte dort Landrat Stefan Kerth (SPD) verkündet: „Wir wissen nicht mehr weiter.“ Der Landkreis suche Wohnungen, aber auch Standorte für Container-Dörfer – zum Beispiel auf der Insel Rügen.

Hier will Rostock 100 Flüchtlinge unterbringen. © Quelle: Frank Söllner

Der Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald beherbergt aktuell 2850 Ukrainer und 1450 Geflüchtete aus anderen Ländern. „Es ist für die Landkreise sehr schwer, sich auf die Situation alleine einzustellen“, sagt Florian Stahlkopf, der Sprecher von Landrat Michael Sack (CDU). Die Kritik richtet sich an Bund und Land: Die würden erwarten, dass es die Behörden vor Ort schon irgendwie hinkriegen.

Aber: Sein Landkreis habe die „Belastungsgrenze“ erreicht. In Vorpommern-Greifswald würden bereits Jugendherbergen genutzt, in Loitz wurde die ehemalige Grundschule als Unterkunft hergerichtet. Unbekannte drohten in einem anonymen Brief mit „Selbstjustiz“, wollen die Unterbringung von Geflüchteten verhindern.

Landkreise mit Flüchtlingen überfordert: „Bund lässt uns hängen“

Noch deutlicher wird Tino Schomann (CDU), Landrat in Nordwestmecklenburg: Er will in Upahl eine Unterkunft aufbauen, die Bürger protestieren. „Die Hilferufe der Kommunen werden durch den Bund ignoriert, ja quasi ausgeblendet. Was muss geschehen, damit endlich Maßnahmen ergriffen werden, die nicht darauf abzielen, nur Sporthallen oder temporäre Unterkünfte zu nutzen?“ Schomann muss bereits Sporthallen nutzen. Doch nicht nur Unterkünfte fehlen: Auch Ärzte und Kita-Plätze für Geflüchtete gibt es nicht. Er fordert schnellere Asylverfahren auf Bundesebene – damit die Menschen nicht „ein Jahr und länger“ in Gemeinschaftsunterkünften ausharren müssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch die Landkreise Rostock und Ludwigslust-Parchim arbeiten fieberhaft an neuen „Not-Unterkünften“: Das Güstrower Landratsamt hat bereits die ehemalige Feuerwehr-Schule in Kägsdorf zur Gemeinschaftsunterkunft gemacht, hat auch in Rövershagen Räume gemietet. Kreis-Sprecherin Juliane Hinz: „Die Nutzung kreiseigener Turnhallen zu diesem Zwecke nicht mehr ausgeschlossen werden.“ Für eine Halle liefen bereits Vorbereitungen. Ludwigslust-Parchim will bis Jahresmitte in Demen bei Crivitz eine Unterkunft für 450 Menschen schaffen, sagt Sprecher Andreas Bonin.