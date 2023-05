﻿Jugendweihe 2023 in Rostock: Jetzt neu mit allen Bildern vom 13. Mai aus dem Barocksaal

Die Jugendweihe ist ein besonderer Moment im Leben. Diese Erfahrung machen auch in diesem Jahr wieder viele junge Rostockerinnen und Rostocker – ob im Barocksaal, im Rathaus, im Hotel Sonne, im Marmorsaal oder im OZ-Saal. Wir haben die Bilder der Veranstaltungen.

Rostock. Es ist die symbolische Schwelle vom Jugendlichen zum Erwachsenen: Auch 2023 finden in Rostock wieder zahlreiche Jugendweihen statt – zum Beispiel im Barocksaal, Rathaus, Hotel Sonne, im Marmorsaal in der Neptun-Schwimmhalle und im OZ-Saal. Ein aufregender Tag für die jungen Menschen – und auch für ihre Familienmitglieder, von denen sich sicherlich viele noch an ihre eigene Jugendweihe erinnern können.