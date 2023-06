﻿Jugendweihe 2023 in Rostock: Neu mit allen Bildern vom 3. Juni aus dem Barocksaal in Rostock

Verstärkung für die Kirchengemeinde

Urlauberseelsorge in Kühlungsborn: Was sich für Touristen 2023 ändert

Viele Urlauber in Kühlungsborn nutzen die Angebote der Kirche am Strand. Dieses Jahr ist dort die neue Gemeindepädagogin Frauke Kiel im Einsatz. Wer sie ist und was sie anders machen will.