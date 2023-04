﻿Jugendweihe 2023 in Rostock: Alle Fotos von den Jugendlichen

Kostenfrei bis 19:06 Uhr lesen

Handwerker in Stralsund

Stralsunder Metallbauer führt Betrieb in dritter Generation – Sohn steht schon in den Startlöchern

Der Metallbauer Daniel Reimer hat mit seinem Vater und Großvater viele Spuren in Stralsund und der Umgebung hinterlassen. An den Kirchen, in Kitas und sogar bei den Pinguinen im Ozeaneum sieht man ihre Arbeit. Nun will er das klassische Handwerk digitalisieren.