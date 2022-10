﻿Sie dürfen im Grand Hotel Heiligendamm auftreten: Das sind die Musik-Talente der Rostocker Hochschule

Rostock/Heiligendamm. Ein bisschen nervös sind sie schon. Denn die jungen Musiker möchten „der Ehre gerecht werden“, wie sie sagen. In einer Woche ist es so weit: Ferdinand Witt und Aaron Greese werden am 28. Oktober um 20 Uhr im Ballsaal des Kurhauses vom Grand Hotel Heiligendamm vor etwa 100 Gästen mit Fagott und Klavier auftreten.

Die beiden Musiker nutzen den späten Nachmittag an der Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT), um unter anderem Stücke von Glinka und Prokofjew zu üben. Greese holt sich noch einen Schlüssel an der Pforte ab, um in einem stillen Raum am Flügel zu proben. Und auch auf Witt, der eigentlich das Fagott spielt, wartet am Abend noch eine Klavierstunde.

Junge Künstler geben Konzert im Grand Hotel Heiligendamm

Mit dem Kammerkonzert feiert das Grand Hotel Heiligendamm und die Young Academy Rostock (Yaro), das internationale Zentrum für musikalische Frühförderung an der HMT, die Kooperation „Young Artists in Residence“. Das ist eine seit 2012 bestehende Exzellenzförderung, bei der sich die Nachwuchstalente der Yaro eine Woche lange intensiv der Musik widmen.

In diesem Jahr steht neben Witt und Greese auch Avelina Margarete Neye mit Saxophon und Klarinette als Residenzkünstlerin auf der Bühne. Gerade ist die 16-Jährige Usedomerin aber noch auf einem Kurs in Süddeutschland.

Greifswalder besucht seit 2015 die Yaro

Witt ist in Greifswald aufgewachsen und besucht seit 2015 die Yaro – da war er erst neun Jahre alt. Früher kam er in der Woche regelmäßig her, um Privatunterricht zu nehmen. Seit 2021 lebt er im Internat und besucht die Christophorusschule Rostock.

Die Liebe zur Musik wurde ihm in die Wiege gelegt – denn fast jeder in seiner Familie beherrscht ein Instrument, sein Vater ist außerdem Musikschulleiter. Das Fagott entdeckte er, als er fünf Jahre alt war: „Ich habe das Fagott in die Hand genommen und direkt Töne rausbekommen. Das war für mich sehr inspirierend“, erinnert sich der Greifswalder.

Kurz darauf habe er angefangen, das Fagottino – also das Kinderfagott – zu spielen. „Ich habe auch andere Instrumente ausprobiert, meist Blasinstrumente, aber ich bin schon ziemlich glücklich mit dem Fagott“, sagt Witt. An der Tasche, in der er sein Instrument verstaut, baumelt noch ein kleiner Stoffbär mit dem C. Bechstein-Logo, ein Klavierhersteller.

Ferdinand Witt (16) kommt ursprünglich aus Greifswald und besucht die Yaro seit er neun Jahre alt ist. © Quelle: Julia Kaiser

Doch neben Werken der Klassik haben es die unterschiedlichsten Genres in seine Playlist geschafft: Von A cappella über Disneysongs bis Deutschrap höre er wirklich alles. „Es gibt überall gute Lieder, aus jeder Musikrichtung“, so Witt. Sein Freund und Kommilitone Greese hingegen bevorzugt klassische Musik – bei Abba und Leonard Cohen aber würde er eine Ausnahme machen.

Klavierstudium ist „kein Ponyhof“

Greese kommt ursprünglich aus dem niedersächsischen Hitzacker. Die Brille auf seiner Nase erinnert ein bisschen an Harry Potter, seine längeren Haare trägt er im Dutt. Anders als bei Witt ist lediglich sein Onkel musikalisch, der Musik für Filme komponiert.

Seit zehn Jahren lernt er das Klavierspielen. Auch an der Gitarre versuchte er sich, „aber das war nicht so mein Ding“, sagt der 18-Jährige. Und natürlich auch die Blockflöte damals in der Unterstufe in der Waldorfschule. „Seitdem habe ich gefühlt einen Tinnitus“, scherzt er.

Aaron Greese (18) hat im Alter von acht Jahren das Klavier für sich entdeckt. © Quelle: Julia Kaiser

Derzeit belegt er ein Frühstudium Klavier – per Fernschule bereitet er sich außerdem auf das Abitur vor. Mit 16 Jahren kam er zur Yaro. „Ich dachte mir, wenn man das Instrument studiert, dann kann man das halt. Vor zwei Jahre ist mir aufgefallen, ist ja doch kein Ponyhof“, erzählt er lachend. Motivation fürs Klavierüben aber fehle ihm nie. Das gehe ihm – im wahrsten Sinne des Wortes – leicht von der Hand.

„Es gibt viele Stücke, die man noch lernen möchte“

Während des Frühstudiums ist das jeweilige Instrument das Hauptfach der Künstler. Klavier und Musiktheorie sind aber für jeden Studenten Pflicht. Grundsätzlich spielen die jungen Talente viele Konzerte, überwiegend in MV. „Alleine die Kontakte zu all den Musikern fördern ungemein“, sagt Greese, „die hat man eben nicht, wenn man zu Hause lebt.“

Wie es nach dem Studium für sie weitergeht, da haben die beiden sich noch nicht festgelegt. Laut Witt aber gibt es für Fagottisten „Traum-Orchester“, beispielsweise die New Yorker Philharmoniker. „Beruflich sollte man sich als Musiker recht flexibel halten“, sagt Greese. „Es gibt viele Stücke, die man noch lernen möchte.“