﻿Starke Jungs aus MV: Aus dem Fitnessstudio direkt auf Instagram

Rostock. Der Corona-Lockdown hat auch die Fitness-Studiobranche 2020 in eine Krise gestürzt. Gab es vor Corona in 9700 Studios bundesweit mehr als zehn Millionen Mitglieder, sank die Zahl mit dem Lockdown auf neun Millionen. Der Umsatz der Branche von 2,2 Milliarden brach um 46 Prozent ein. Die Karten auch auf diesem Markt wurden neu gemischt, Studios mussten dichtmachen.

9,26 Millionen Sportler in Studios aktiv

Ende 2021 waren in 9462 bundesdeutschen Studios wieder 9,26 Millionen Menschen aktiv. Und die Branche merkt: Es zieht weiter an. Fitness und Gesundheit war schon vor Corona einer Studie von Sportwissenschaftlern nach der Mega-Trend mit immensen Wachstumsraten. Zum Vergleich – der Deutsche Fußballbund (DFB) lag als Marktführer im Sport mit sieben Millionen Mitgliedern hinter den Studios. Tendenz sinkend. Die Verschiebung von Vereinssport zu Fitnessstudios hält an.

Kettlebells im Rostocker Studio FitX. Mit diesem Fitnessgerät trainieren Sportler heute ihre Muskelketten. © Quelle: Martin Börner

Alexander Wulf, Sprecher des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) in Hamburg, bestätigt den Aufschwung: „Wir würden das neue Interesse aber gar nicht auf Corona und die Folgen zurückführen. Diejenigen, die das machen, haben sich oft schon vorher damit beschäftigt.“ Neue Trends gebe es aktuell in der Branche eher nicht. Die Bewegung Richtung Crossfit, Freeletics und Health-Fitness gibt es seit Jahren. Wulf sagt, dass junge Leute trainieren, um sich für Sportarten fit zu machen oder um sich selbst fit, athletisch und gesund zu fühlen. „Die meisten trainieren nicht für die Bühne, sondern für sich, um sich gut zu fühlen.“

Fitnessbranche in Deutschland Die Branche der Fitness-Studios in Deutschland war bis zum Corona-Lockdown der boomende Markt des Landes. 2019 haben in Deutschland 9669 Studios mit 11,66 Millionen Mitgliedern einen Jahresumsatz von 5,51 Milliarden Euro netto erwirtschaftet. Mitarbeiter: 217 400. Durch den Lockdown sank der Umsatz 2020 auf 4,16 und 2021 auf 2,23 Milliarden. Jetzt sind noch 153 900 Menschen in 9492 Studios mit 9,26 Millionen Mitgliedern bundesweit beschäftigt. Einer Studie nach, die den Fitness-Markt seit Jahren beobachtet, und vor der Pandemie festgestellt hat, dass kein anderes europäisches Land über so viele Studios und Mitglieder wie Deutschland verfügt, schauen die meisten Betreiber – vor allem die großen Ketten – zuversichtlich in die Zukunft. Der Grund dafür ist, dass die Studios wieder Zuwächse und ein durch die Pandemie verstärktes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung beobachten. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse einer im Januar durchgeführten Konsumentenbefragung für den deutschen Markt, dass das während der Pandemie an Popularität gewonnene Training zu Hause von vielen Sportlern mit dem Training im Studio verbunden wird.

Was neu ist: das Posten. Für die Generation der unter 30-Jährigen gehöre es einfach dazu, dass alles, was sie so treiben, auf Social Media landet. Also auch Sport und Training. Der Rostocker Sportwissenschaftler und Leiter des Studios FitX, Toni (34), sagt: „Ich gehöre noch der Generation an, für die das Handy beim Training im Spind liegt. Aber für die meisten darf das heute nicht mehr fehlen beim Training. Sich in Szene zu setzen auf Social Media gehört einfach dazu. Das Studio ist ein Treffpunkt, so wie Social Media für diese Generation auch ein Treffpunkt ist.“

Nadine (22) leitet das Rostocker Fitness-Studio Sports Club im KTC. Sie sagt: „Bis 18 Jahre ist der Körper noch in der Entwicklungsphase. Bis dahin sollten junge Leute möglichst mit dem Körpereigengewicht trainieren. Erst mit einer stabilen Grundmuskulatur sollte man an Hantel und Geräte gehen.“ © Quelle: Martin Börner

Schaut man sich in den Studios um, bestätigt sich das. Bei FitX – dem zweitgrößten Anbieter auf dem deutschen Markt mit 800 000 Mitgliedern in 103 Studios und einem Jahresumsatz von 102 Millionen Euro pro Jahr, ist das Studio in Rostock am Nachmittag rappelvoll. Auf Leinwänden laufen Filmchen von Trendsportarten wie Bouldern oder Crossbiken. Die Ergometer und Fitnesskurse sind gut besetzt, Geräteräume oder Freihantelbereich ebenso. In der Funktional Zone trainieren Lenny (16), Georgi (26) und Henry (15) Calisthenics: ein Mix aus Turnen, Liegestütz, Klimmzügen, Dipps, Handständen, Aufschwüngen. Jakob (25) macht Planks und Burpees – Liegestütz, Kniebeuge, Strecksprung – um sich für Parcours Sport fit zu halten. Johann (28) sprintet mit Terraband um die Hüften auf der Stelle. Konstantin (22) macht Schattenboxen, Ausfallschritte, Stretching – alle ohne Hanteln. Alle jungen Leute vereint: sie sind ungemein athletisch, ohne dabei aufgepumpt zu wirken.

Der Rostocker Sports Club im KTC ist ebenfalls gut besucht. Studioleiterin Nadine (22) hat beobachtet, dass immer mehr Jugendliche in die Studios drängen. Aufnahme dort erst ab 14 Jahren. Sie sagt aber: „Unter 18 Jahren ist der Körper noch in der Entwicklungsphase, da lassen wir die nicht allein in die Freifläche. Wir empfehlen Jugendlichen, möglichst lange mit Körpereigengewicht zu arbeiten.“ Und die nehmen das gut an. Sie sagt: „Wir sind eine kleine, große Familie, tauschen uns in Sachen Training und Ernährung aus.“