﻿Junge Modebloggerin Valerie (23) aus Rostock: „Mein Traum ist es, in die ‚Vogue‘ zu kommen“

Neue Trends haben immer häufiger ihren Ursprung im Internet. In diesem Frühjahr prägt die sogenannte „Clean-Girl-Ästhetik“, die für natürliche Schönheit steht, zunehmend die Sommerkollektionen der Modeketten. Dabei erobert sie auch die Rostocker Innenstadt. Mittendrin: Studentin Valerie Risto (23), die ihren Fans täglich neue Outfits zeigt.

Rostock. Trends sind ja grundsätzlich kurzlebig: Meistens sind sie vorbei, wenn ihnen so viele Menschen folgen, dass sie nichts Besonderes mehr sind. Im Internet geht das noch schneller als im wahren Leben: War etwa in sozialen Medien wie Instagram und Tiktok noch bis vor Kurzem die sogenannte „Soft-Girl-Ästhetik“ angesagt, sind nun die „Clean Girls“ im Kommen – und tauchen immer häufiger auch in der Rostocker Innenstadt auf.