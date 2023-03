﻿Junger Rostocker kämpft gegen Rheuma: „Für 500 Meter Weg habe ich eine halbe Stunde gebraucht”

Rostock. Innerhalb weniger Monate bekommt Tom Kempke Schmerzen im unteren Rücken und Gelenkschmerzen in der Schulter. Auch das Laufen fällt dem jungen Mann zunehmend schwerer. Die Ärzte sind ratlos und verschreiben Physiotherapie und Schmerzmedikamente. Doch nichts davon hilft. Sechs Monate später, im Sommer 2020 folgt dann die Diagnose: Morbus Bechterew. Eine rheumatische Erkrankung der Wirbelsäule.

Eindeutige Diagnose kann mehrere Jahre dauern

Bis zu 400 000 Menschen in MV leiden an rheumatischen Erkrankungen. Etwa 20 000 davon an Morbus Bechterew. Dabei entzünden sich vor allem die Gelenke der Wirbelsäule sowie die Kreuz-Darmbein-Gelenke. Die häufigsten Symptome der Autoimmunerkrankung sind Rückenschmerzen, Morgensteifigkeit und Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und in den Oberschenkeln. Da die Beschwerden oft uneindeutig sind, kann es oft mehrere Jahre bis zur Diagnose dauern.

Dass nicht nur alte Menschen Rheuma bekommen, musste Tom Kempke mit 30 Jahren am eigenen Leib erfahren. „Ich hatte stechende Schmerzen – über den ganzen Tag hinweg“, erinnert er sich an seinen ersten Schub. Die Schmerzen lassen nicht nach und die Odyssee durch die Ärzteschaft beginnt. „Für 500 Meter Weg habe ich eine halbe Stunde gebraucht“, erzählt er. Im MRT werden schließlich Ödeme im Rücken festgestellt. Die Reaktion seines Arztes darauf: „Herr Kempke, das was sie da haben, ist ganz schön krass.“

Morbus-Bechterew-Patient aus Rostock: Start in den Tag ist eine Herausforderung

Die genauen Ursachen sind bis heute nicht vollständig geklärt, aber die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen sind deutlich spürbar. „Der Start in den Tag ist oft eine Herausforderung“, erzählt Tom Kempke. Um seiner „Morgensteifigkeit“ entgegenzuwirken und einer Verkrümmung der Wirbelsäule vorzubeugen, geht er regelmäßig zum Kraftsport und macht Yoga. Die Übungen stärken die Muskulatur und unterstützen die Motorik, „was für das hohe Alter wichtig ist.“ Der Verlauf der Erkrankung ist zwar nicht vorhersehbar, aber mit der Zeit versteift sich die Wirbelsäule. „Je öfter man das macht, desto beweglicher bleibt man“, so der 33-Jährige.

Bewegung und der Austausch hilft, mit der Krankheit zu leben

Eine Heilung gegen Rheuma gibt es nicht. „Die richtigen Medikamente, ausreichend Bewegung und eine ausgewogene Ernährung machen das Leben mit der Krankheit aber einfacher“, so Kempke. Abhilfe schaffen Schmerzmittel und ein gesunder Lebensstil. Das bedeutet: Kein Zucker, wenig Fleisch, Sport, wenig Stress. Die Krankheit zu akzeptieren und zu lernen, mit ihr zu leben, ist ein wichtiger Schritt, betont Tom Kempke. Über die Jahre hat er sich einige Bewältigungsstrategien angeeignet. Dafür wandte sich der angehende Lehrer an die Deutsche Rheuma-Liga in MV, sprach mit anderen Betroffenen und lernte die Krankheit immer besser kennen. „Ich hatte am Anfang ziemlich hart damit zu kämpfen. Sich einzugestehen, dass man krank ist, war nicht einfach. Ich habe mir das hier nicht ausgesucht“, sagt er.

Auch die Unterstützung seiner Familie und seiner Frau haben ihm dabei geholfen. „Sie weiß, was ich durchgemacht habe und hat Verständnis, wenn es mir mal nicht so gut geht.“ Um Rheumapatienten das Leben zu erleichtern, muss die Akzeptanz in der Gesellschaft noch weiter wachsen, sagt Kempke. „Man kann einem Rheumapatienten nicht mehr alles abverlangen, was vor der Erkrankung möglich war – das muss akzeptiert und unterstützt werden.“

Rheuma belastet den Körper und die Psyche

Oft fühlt Tom Kempke sich müde und abgeschlagen, muss sich Mitten am Tag für 20 Minuten hinlegen oder plötzlich dehnen. Besuche in der Tagesklinik und regelmäßige Arzttermine gehören zu seinem Leben mit Morbus Bechterew dazu. „Die Krankheit kostet viel Zeit“ und belastet die Psyche ebenso wie den Körper. Er blickt mit Respekt, aber auch Angst auf die Krankheit. „Manchmal gucke ich ängstlich in die Zukunft und denke darüber nach, dass ich meinem Kind eines Tages die Welt zeigen möchte. Dafür darf ich mich jetzt nicht gehen lassen.“