Die Nacht, die für viele Frauen im Theater des Friedens ein unschönes Ende nahm, ist noch nicht lange her. Nun schockt ein zweiter Fall die Partyszene. Dieses Mal geht es um die Ü-30-Party am 4. März in der Stadthalle. Veranstalter und Polizei reagieren.

Rostock. Nachdem bei einer Feier im Theater des Friedens (TdF) in Rostock offenbar mehreren Frauen K.-o.-Tropfen verabreicht wurden, ist eine weitere Anzeige im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln bei der Rostocker Polizei eingegangen. Sie geht auf die große Ü-30-Party in der Stadthalle Anfang März zurück. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Für Frank Holle, Veranstalter und Geschäftsführer der Firma Goliath Show und Promotion, ist der Vorfall äußerst ärgerlich. Sein Team hatte bereits nach den Geschehnissen im TdF Ende Februar an den Bars auf die Problematik aufmerksam gemacht und alle Gäste über zahlreiche Bildschirme informiert. „Es ist schlimm, dass man so etwas machen muss“, sagt Holle, der genau weiß: „Jeder muss auf seinen Drink achten.“

Die Devise gilt momentan offenbar mehr denn je: Während im Bereich der Polizeiinspektion Rostock 2022 insgesamt fünf Fälle in Zusammenhang mit K.-o.-Tropfen angezeigt wurden, sind es dieses Jahr Anfang März schon zwei. Und: „Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit wesentlich höher“, befürchtet Matthias Höhne, Koordinator des Weißen Ringes für den Landkreis und die Stadt Rostock. Denn oft sei die Scham zu groß, um über das Erlebte zu sprechen.

Theater des Friedens bietet Cup Condoms an

Eine These, die Sandra Elgeti stützt: „Die Betroffene, mit der wir Kontakt haben, will auch nichts mehr sagen, weil sie sich damit sehr unwohl gefühlt hat.“ Die Chefin des Theaters des Friedens reagiert mit Entsetzen und Maßnahmen auf die Geschehnisse. „Mich macht diese Übergriffigkeit wütend“, sagt die 40-Jährige. Um gegen solche Vorfälle vorzugehen, hat sie auf Partys neben Hinweisplakaten sogenannte Cup Condoms – also Kondome, die über die Getränke gestülpt werden – eingeführt. Sie kosten die Gäste kein Geld: Die Gummis für den Drink liegen an der Bar aus und landen am Ende wieder dort, da sie wiederverwendbar sind.

Im Theater des Friedens kann man sein Getränk künftig mit einem sogenannten Cup Condom besser schützen. © Quelle: Ove Arscholl

Zudem gibt es Schulungen für das Personal, durchgeführt von der Polizei. Die Beamten besuchen Clubbetreiber und klären darüber auf, wie Mitarbeiter erkennen, ob ein Gast angetrunken oder durch andere Substanzen beeinflusst ist. Auch der Umgang mit sexueller Gewalt wird geübt. Den Gesetzeshütern scheint das angesichts der jüngsten Ereignisse ein Anliegen zu sein, sie geben die Kurse auch anderen Beschäftigten in der Rostocker Partyszene.

Polizeioberkommissar Uwe Kaatz (l.) und Anne Levermann, Mitarbeiterin im Theater des Friedens, wollen Gäste künftig besser vor Missbrauch schützen – mit Aufklärung und Gummischutz am Glas. © Quelle: Ove Arscholl

K.-o.-Tropfen im Umlauf: Das rät die Rostocker Polizei

Feiernden rät Dörte Lembke, Sprecherin der Polizei Rostock: „Die Getränke nicht aus den Augen lassen!“ Zudem sollten Freunde und Freundinnen immer gut aufeinander aufpassen. „Wenn sich jemand plötzlich anders verhält, sollte man dies kritisch hinterfragen.“ Ein gesundes Misstrauen in Clubs sei gut. Im Zweifelsfall gelte: Dringend einen Arzt aufsuchen und schnell die Polizei rufen. K.-o.-Tropfen sind im Blut rund sechs Stunden nachweisbar, im Urin zwölf.

Theaterchefin Elgeti ist es wichtig, zu betonen: „Nichts muss dir unangenehm sein, selbst wenn du zu viel getrunken hast.“ Ob Frauen alkoholisiert sind, kurze Kleidung tragen oder roten Lippenstift im Gesicht: „Du bist nicht schuld. Schuld ist der Täter.“

Weißer Ring hilft Betroffenen Laut Matthias Höhne, Koordinator des Weißen Ringes für den Landkreis und die Stadt Rostock, ist sexuelle Gewalt das häufigste Anliegen, das dazu führt, dass Menschen seine Organisation besuchen. Es folgen demnach häusliche Gewalt und Stalking. Betroffenen helfen Höhne und sein Team: „Wenn es etwa zu einer Vergewaltigung gekommen ist, ist wichtig, diese schnell dokumentieren zu lassen.“ Darüber hinaus bieten die Fachleute psychologische Hilfe und eine kostenlose Rechtsberatung. Das Opfer-Telefon des Weißen Rings ist unter 116 006 erreichbar, täglich von 7-22 Uhr.

Die Betäubungsmittelproblematik betreffe allerdings nicht nur junge Frauen, gibt Matthias Höhne zu bedenken. „Auch Männer werden Opfer von K.-o.-Tropfen. Dann stecken meist keine sexuellen Motive dahinter, sondern die Betroffenen werden zum Beispiel außer Gefecht gesetzt und ausgeraubt“, erklärt der Koordinator des Weißen Ring. Daher empfiehlt er unabhängig vom Geschlecht, „immer im Hinterkopf zu haben, dass so etwas möglich ist“.

Rostocker Partyszene will aus den Vorfällen lernen

Die Rostocker Partyszene jedenfalls wird die Vorfälle nicht so schnell vergessen. Sandra Elgeti werde nun beobachten, wie ihre Gäste die Cup Condoms annehmen und auf Feiern an die Überzieher erinnern. Darüber hinaus gelte: „Wir sind jetzt alle sehr aufmerksam, wissen, dass wir im Zweifelsfall sofort Krankenwagen und Polizei rufen“, sagt die Clubbetreiberin mit Blick auf die Spurensicherung. „Und das werden wir tun.“