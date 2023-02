﻿Kabarett in Rostock: „Koggenzieher“-Freunde bleiben dem Festival treu

Rostock. Wenn Anfang März der „Rostocker Koggenzieher“ startet, sind sie wieder da. Mittlerweile hat sich eine eingeschworene Gemeinschaft rund um das Kabarett gebildet: Veranstalter, Freunde, Fans und Förderer engagieren sich im Umfeld des Festivals.

Da ist zunächst das Team in der Bühne 602 rund um Leiterin Martina Witte, das organisatorisch, technisch und gastronomisch das Festival bewältigt. Das wissen die Besucher zu schätzen. Ute und Ralf Leistekow sind seit Langem „Koggenzieher“-Fans. „Wir kommen schon seit zehn Jahren und haben festgestellt, dass es immer wieder ein guter Einstieg für junge Künstler ist“, sagt Ute Leistekow über die Festival-Teilnehmer. Jedes Mal gibt es für die Zuschauer Neues zu entdecken. „Es sind immer wieder Überraschungen dabei, man hat vier Tage, an denen man den Alltag draußen lassen kann“, ergänzt Ute Leistekow. „Beeindruckend ist immer wieder die Organisation der Bühne, die jedes Jahr wieder so viele Leute heranbringt und ihnen eine Chance gibt.“

Festival in der überschaubaren Kabarett-Szene des Landes

Sybill Lüdtke steht als Kabarettistin ebenfalls auf der Bühne, aber hier sitzt sie als Jurymitglied mit im Publikum. „Ich finde gut, dass man jedes Jahr neue Leute sieht“, sagt sie. „Abwechslung und ganz viel Spaß“ bescheinigt Sybill Lüdtke dem Festival, „auch die Moderationen dazwischen sind ganz toll“.

Das Programm 1. Kabarettabend, 2. März20 Uhr: Klara Finck, „Wie erobere ich die Welt?“20.30 Uhr: Benno und Max, „Challenge Accepted“21.20 Uhr: Hinnerk Köhn, „Bitter“2. Kabarettabend, 3. März20 Uhr: David Weber, „Storno all Night Long“20.30 Uhr: Magdeburger Zwickmühle, „Bis auf Heiteres“21.20 Uhr: David Stockenreitner, „Down“3. Kabarettabend, 4. März20 Uhr: Andreas Weber, „Femannismus“20.30 Uhr: Alice Köfer, „Alice auf Anfang“21.20 Uhr: Niko Nagl, „Narrenfreiheit“4. Kabarettabend, 5. März18 Uhr: Finale der drei Tagessieger der drei vorhergehenden Abende, anschließend Verleihung des Goldenen, Silbernen und Bronzenen Rostocker Koggenziehers sowie des Publikumspreises5. Kabarettabend, 6. März20 Uhr: Soloprogramm des Preisträgers des 19. Rostocker Koggenziehers

In einer doppelten Rolle sind Anke Bathel und Detlef Bathel vor Ort. Seit vielen Jahren sind sie Fans des Festivals, aber auch Sponsoren. Ihre Firma, die Bathel Planungsbüro GmbH, liegt unweit der Bühne 602, nämlich im Patriotischen Weg. „Wir sind die ersten Jahre gar nicht darauf gekommen, dass direkt vor unserer Haustür so eine Oase des Kabaretts ist“, sagt Detlef Bathel. „In Mecklenburg ist Kabarett noch sehr dünn gesät. Seitdem wir diesen Ort entdeckt haben, sind wir eigentlich jedes Jahr dabei“, so Bathel. „Ich habe meine Kollegen motiviert und sie mit hergebracht, damit sie sich das anschauen“, ergänzt Anke Bathel. Grund: „Weil ich ganz wichtig finde, dass in Rostock Kultur ist, Kabarett ist für mich sehr wichtig, weil Kabarett für mich immer zu einer Firmenveranstaltung dazugehört.“

Freunde und Sponsoren haben Festival durch Corona-Zeit gebracht

Eine weitere Vertreterin der „Koggenzieher“-Sponsoren ist Cornelia Mai (Bereich Marketing VR Bank Mecklenburg). „Als Hausbank vor Ort unterstützen wir zahlreiche Projekte in den Bereichen Kunst, Soziales, Nachhaltigkeit und natürlich auch Kultur“, erklärt sie. „Und eines unserer Herzensprojekte ist dabei der Koggenzieher-Preis“, fährt sie fort. Weiterer Beweggrund der Unterstützung: „Weil wir all unseren Kunden, unseren Mitgliedern und unseren Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können“, so Cornelia Mai.

Zu den „Koggenzieher“-Partnern gehören weiterhin die OSTSEE-ZEITUNG und die Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft Niederlassung Rostock. Diese enge Verbundenheit aller Sponsoren und Freunde hat das Festival auch durch die beiden zurückliegenden Jahre gebracht. Zu den Herausforderungen dieser Zeit gehörte zweifellos die Bewältigung der Corona-Pandemie, da sind sich alle einig. Das Festival kann übrigens auch online verfolgt werden. Karten und weitere Infos zum Programm gibt es im Internet.

Familiäre Atmosphäre in der Bühne 602

„Wir schätzen die Bandbreite – vom politischen Kabarett über Musikkabarett bis hin zu Klamauk“, erklärt „Koggenzieher“-Fan Ralf Leistekow. Er schätzt auch die familiäre Atmosphäre. Es gibt immer wieder Neuentdeckungen. Als Beispiel führt Leistekow den „Koggenzieher“-Gewinner von 2014, René Sydow, an, „auch seine Sprachakrobatik“.

„Die Grüne Woche des Kabaretts“ – diese Worte zum „Koggenzieher“ hat Kabarettist Michael Ruschke spaßeshalber dem Landwirtschaftsminister Till Backhaus in den Mund gelegt. Ruschke ist Mitglied der Vorjury und an der Auswahl der Künstler beteiligt. Es kommen in diesem Jahr wieder neun Teilnehmer. In der Bühne 602 sind alle Vorbereitungen für den „Koggenzieher“ 2023 getroffen.