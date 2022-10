﻿Beste Käsetheke Deutschlands ist in Rostock: Käse-Sommelière machte Leidenschaft zum Beruf

Eigentlich wollte sie Fleischereifachverkäuferin werden, doch Gina Salzmann schulte um und wurde Käse-Sommelière. Ihre Theke im E-Center Warnowpark in Rostock ist jetzt zur besten in ganz Deutschland gekürt worden. Was den Job ausmacht, wie es dazu kam, dass die junge Frau Käse-Expertin wurde – und welcher Käse im OZ-Test am besten schmeckt.

Rostock. Mit ein paar schnellen, aber zarten Handgriffen richtet Gina Salzmann eine Käseplatte auf einem Holzbrett an. Sie ist eine Käse-Sommelière und ihre Theke im E-Center Warnowpark ist jetzt bundesweit als die Beste ausgezeichnet worden.

Die junge Frau mit Brille steht mit ihrem Team hinter der Auslage, über ihrer weißen Bluse trägt sie eine sandfarbene Schürze, ihre dunkelbraunen Haare sind zu einem Dutt zusammengesteckt. „Um Käse-Sommelière zu werden, muss man über einige Fähigkeiten verfügen. Dazu gehört in erster Linie ein guter Geschmacks- und Geruchssinn, jedoch auch ein gutes Gedächtnis und natürlich die Liebe zum Produkt“, erzählt Gina Salzmann.

„Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, wie Käse“

Auch wenn sie schon immer ein begeisterter Käse-Fan war, begann ihre berufliche Reise woanders. Sie fing 2010 bei dem Edeka, in dem sie jetzt auch steht, eine Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin an. Danach zog es sie nach Hamburg und hier hatte sie ihre ersten Berührungspunkte mit Käse. Sie erklärt: „Käse war einfach, einfacher als der Wurst- und Fleischbereich, und es entstand eine zweite große Liebe.“

OZ-Volontärin Philippa Bouren testet die empfohlenen Sorten von Käsesommelière Gina Salzmann (links) © Quelle: Dietmar Lilienthal

Selbsttest: Was sind die besten Käsesorten? Jetzt bin ich an der Reihe und Gina Salzmann gibt mir einen Einblick in ihre Welt des Käses. Sie hat eine Platte mit ihren Lieblingskäsesorten zusammengestellt. Der Käsetest läuft so ab, dass ich mit dem mildesten Käse zuerst anfange und mich dann durchprobiere. Meine geschmackliche Reise beginnt mit einem „Couer de Lion“, einem milden französischen Brie. Weiter geht es mit zwei hauseigenen Frischkäse-Kreationen, hier überrascht mich die außergewöhnliche Mischung aus Feige und Knoblauch. Als Nächstes ist der „Holzrebell“ dran, dies ist ein Hartkäse, der seinen Geschmack richtig entfaltet, während er auf meiner Zunge zerschmilzt. Der absolute Favorit von Frau Salzmann ist der italienische „Pecorino Moliterno al Tartufo“. Dieser herbe Schnittkäse ist mit echtem Trüffel versetzt und trifft mit seiner aufregenden Textur, die durch Reifekristalle entsteht, genau meinen Geschmack. Passend zu meinem Käseteller berät mich die Sommelière über die geeigneten Getränke zu den verschiedenen Sorten und serviert mir heute einen regionalen Direktsaft aus Apfel, Birne und Quitte.

Ihre Arbeit nimmt Gina Salzmann gerne mit nach Hause. Ihr Partner und ihr Hund sind auch richtige Käsefans und ihre Freunde können sich an Geburtstagen über leckere Überraschungen freuen. „Als Geschenk zählen nicht immer die großen Gesten, sondern manchmal sind es auch die kleinen Dinge im Leben“, sagt die Sommelière.

Der Weg zur Käse-Expertin

Der Weg zur Käse-Sommelière war ziemlich lang. Gina Salzmann sammelte erst jahrelang Erfahrung in dem Bereich, bevor sie sich traute, den nächsten Schritt zu wagen. Sie erzählt: „Der Käsesommelièr kommt eigentlich aus Österreich und es ist erst seit einigen Jahren möglich, die Ausbildung auch in Deutschland zu machen.“ Das Seminar ging zwei Wochen und im Vorfeld hat sie einen Getränkekurs absolviert, um zu sehen, was am besten zu den verschiedenen Sorten passt. Ihr wurde beigebracht, wie man Käse schneidet und anrichtet. Danach war sie in einer Käserei. In der abschließenden Prüfung gab es eine mündliche Abfrage zur Technologie und zu den verschiedenen Gesetzen sowie den Deklarationen der Käseherstellung.

Gina Salzmann leitet als Käsesommelière die Käseabteilung im E-Center Warnow Park. Es ist die beste Käsetheke Deutschlands. © Quelle: E-Center

Man merkt der Expertin ihre Leidenschaft für Käse an. Auf die Frage, welcher Käse sie wäre, lacht die aufgeweckte Sommelière und sagt: „Ich glaube, ich wäre fast jeder, speziell kann ich das jetzt nicht sagen.“ Danach zählt sie ihre vielzähligen Lieblingskäsesorten auf.

Von Philippa Bouren