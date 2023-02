﻿Kaffee und Butter billiger, Inflation vorbei? Das sagen Experten und Rostocker Verbraucher

Lange stiegen die Preise in den Supermarktregalen in MV nur, jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels: Einige Produkte sind wieder günstiger. Zuletzt konnten sich Verbraucher über sinkende Preise für Kaffee und Butter freuen. Kommen jetzt die alten Vorkrisen-Preise zurück?

Rostock. Erst die Butter, dann der Kaffee: Aldi, Kaufland und Norma haben ihre Preise für den aromatischen Muntermacher um bis zu 20 Prozent gesenkt, Edeka, Lidl, Penny, Rewe und Netto wollen folgen. Die 500-Gramm-Packung der günstigen Eigenmarken kostet damit gut einen Euro weniger. Erst vor wenigen Tagen hatten die Handelsketten die Preise für Butter gesenkt. Ist das der Anfang vom Ende der Rekord-Inflation, wird jetzt alles wieder billiger?

Nachmittags vor einem Edeka in der Rostocker Innenstadt. Frank Zimmermann schließt sein Fahrrad ab, er möchte nur schnell einen Blumenstrauß für seine Frau zum Valentinstag holen. „Butter ist billiger geworden, das habe ich gemerkt“, sagt er. Eigentlich sei sie „zu billig“, findet er. Milchbauer sei ein schwerer Job – kostet Butter zu wenig, verdienen die ja nichts mehr. Auch deshalb finde er die Preissteigerungen nicht so schlimm. Er kommt damit klar, weiß aber auch, dass das nicht allen so geht.

IHK Rostock: Bild nicht mehr so dramatisch

Zeichen für Entspannung mehren sich. Die Großhandelspreise wuchsen im Januar den vierten Monat in Folge weniger stark als Vormonat. Die Inflationserwartungen der Verbraucher gehen ebenfalls zurück. Nach durchschnittlich knapp acht Prozent im Vorjahr rechnen Experten für 2023 mit einer durchschnittlichen Teuerung von sechs Prozent.

„Das sieht nicht mehr ganz so drastisch aus“, meint Peter Volkmann, Bereichsleiter Handel bei der IHK Rostock. Ob außer Butter und Kaffee weitere Waren billiger werden, sei aber nicht ausgemacht. „Noch betreffen die Senkungen nicht das gesamte Sortiment.“

Landwirte sehen wenig Spielraum für Preissenkungen

Landwirte in MV sehen dafür wenig Spielraum. „Im Zeichen von stagnierenden Rohöl- und Energiepreisen versucht der Lebensmitteleinzelhandel momentan, niedrigere Preise auszuhandeln“, sagt Claus-Dieter Tobaben, Milchbauer vom Kummerower See. Eine dauerhafte Absenkung sei unrealistisch. Viele Kosten bleiben hoch, das könne man „nicht wegverhandeln“.

„Kaffee und Butter sind Signalpreise“, erklärt Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord. Damit wolle man die Verbraucher zum Einkaufen ermuntern. Bei beiden Produkten gibt es Gründe: Kaffeebohnen sind schon im Herbst auf dem Weltmarkt günstiger geworden. Der für Butter maßgebliche Milchpreis bewege sich in Wellen, so Teetz. Kostet Milch viel, wird mehr produziert, was zu einem Überangebot und fallenden Preisen sorgt. Andersherum funktioniert das auch: Fallende Preise bewirken ein schrumpfendes Angebot, die dadurch entstehende Knappheit lässt wiederum die Preise steigen.

Blumenkohl für drei Euro

Zurück am Rostocker Supermarkt: Jana Walter (58) kauft mehrmals in der Woche hier ein. Dass die Butter jetzt weniger kostet, ist ihr noch nicht aufgefallen. Die hohe Inflation sei aber nach wie vor spürbar. Neulich lag Blumenkohl für mehr als drei Euro im Regal, mehr als doppelt so viel wie noch vor einem Jahr, das war ihr dann aber auch zu teuer. Früher reichten 15 Euro für den Tageseinkauf, jetzt werden es mindestens 20.

Fast alle vor dem Laden in Innenstadtlage sagen, sie müssten nicht so genau rechnen. „Wir haben unseren Standard trotz Krise gehalten“, sagt Elisabeth, Mutter von zwei kleinen Kindern. Die Familie kauft weiter regional und bio, spart aber an Extras, wie Ausflügen. „In Italien kostet das Päckchen Butter 4,50 Euro“, sagt Jan, junger Familienvater, der demnächst dorthin zieht. Für die meisten in Deutschland spielten Lebensmittelpreise kaum eine Rolle, obwohl viel gemeckert werde.

Nicht alle trauen der Inflationsrate

Stimmt nicht, meint OZ-Leser Burkhard Krause, es sei schlimmer. Diesel, Knäckebrot, Bier, alles kostet viel mehr als vor einem Jahr, „von Gas und Strom gar nicht zu sprechen“. Der Güstrower traut der offiziellen Inflationsrate von knapp acht Prozent nicht. Es müsste mehr sein, so sei sein Eindruck.

Ein Sprecher des Statischen Bundesamtes erklärt auf Nachfrage, wie die Inflationsrate berechnet wird. Als Grundlage dient der sogenannte Warenkorb mit rund 600 Produkt-Gruppen von Brot bis Bestattungsdienst. Wie stark jede einzelne Ware einfließt, ist anhand von Durchschnittswerten aus der Bevölkerung festgelegt. „Jeder Verbraucher verhält sich anders“, erklärt der Sprecher. Dass man sich im Mittelwert nicht wiedererkennt, sei nicht ungewöhnlich.

Das meiste Geld geht für die Wohnung drauf

Im Schnitt entfallen bei den Ausgaben der Deutschen 32 Prozent auf Wohnen und Heizen, 13 Prozent auf Verkehr einschließlich Auto sowie elf Prozent auf den Bereich Freizeit und Unterhaltung. Lebensmittel folgen erst auf dem vierten Platz mit weniger als zehn Prozent. Wie stark welche Dinge im Warenkorb gewichtet werden, legte das Amt zuletzt 2019 fest. Kommende Woche stellen die Statistiker ihren überarbeiteten Warenkorb vor, wahrscheinlich werden Energie- und Wohnkosten stärker berücksichtigt.