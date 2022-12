﻿Bibbern in der Marienkirche in Rostock: Warum es zu Weihnachten nur warme Worte gibt

Wie in vielen Haushalten machen sich die gestiegenen Energiepreise auch in Kirchen im Land bemerkbar. Die Folgen reichen von kürzeren Gottesdiensten bis hin zu mehr Decken. In der Marienkirche in Rostock etwa hat das Thermometer Ende November gerade mal 8 Grad angezeigt.

Rostock. Dick eingemummelt sitzt die freiwillige Helferin im Holzkasten am Eingang der Marienkirche in Rostock. Um die Hüfte hat sie noch eine Decke gegen die eisigen Temperaturen an diesem Tag geschwungen. Von der Kälte lässt sie sich aber nicht beeindrucken. „Man muss seine Eitelkeit zu Hause lassen und sich einfach warm anziehen“, sagt sie. „Und Schuhe mit dicker Sohle tragen.“

Ein guter Tipp für all diejenigen, die dieser Tage in die Kirche gehen wollen. Denn auch dort muss aufgrund der steigenden Energiepreise gespart werden. Die Konsequenz: In diesem Winter drehen die Kirchengemeinden die Heizungen runter. Das bedeutet: Bibbern auf den Bänken in der Advents- und Weihnachtszeit.

Kirchengemeinden in Rostock tragen der Krise Rechnung

„Auch wir müssen der Krise Rechnung tragen“, erklärt Elisabeth Lange als Pastorin der Innenstadtgemeinde in Rostock, die mit rund 4000 Gemeindegliedern die größte im Kirchenkreis Mecklenburg ist und zu der unter anderem die Marien- sowie die Petrikirche gehören. Viele der Gebäude im Besitz der Gemeinde stehen unter Denkmalschutz und sind gleichzeitig aus energetischen Gesichtspunkten gesehen eine Katastrophe. Da hilft nur sparen, um über den Winter zu kommen. Lange selbst spart bereits fleißig. In ihrer Gemeindewohnung hat sie bis heute (Ende November) die Heizung nicht aufgedreht. Auch bei ihren Gottesdiensten kann sie sich nicht aufwärmen.

Normalerweise werden die Gottesdienstes zu dieser Jahreszeit in die Winterkirchen verlegt, dabei handelt es sich um größere beheizbare Räume. „Das wird in diesem Jahr anders sein“, sagt Lange. „Wir bleiben in den großen Kirchen Petri und Marien, die nicht beheizbar sind und machen die Gottesdienste dafür kürzer und mindestens genauso gut.“ An diesem Wintertag zeigt das Thermometer in der Marienkirche nur 8 Grad Celsius an.

So sieht die Sitzheizung in den Bänken der Marienkirche in Rostock aus. Nur wenige Bänke verfügen über diese wärmende Quelle. © Quelle: Dietmar Lilienthal

45 Minuten lang läuft die Sitzheizung, länger nicht

Damit die Teilnehmenden das aushalten können, funktioniert es in der Praxis so: In der Marienkirche werden die wenigen beheizbaren Bänke mittels einer elektronischen Sitzheizung zum Gottesdienst kurz angestellt. Auf 45 Minuten wird der Gottesdienst beschränkt, dann wird sofort wieder abgeschaltet. In dem großen und prächtigen Kirchenbau bringt dieser Heizeffekt etwa so viel, als würde man mit einem Cabriolet im eisigen Winter nur mit Sitzheizung fahren und diese noch nicht einmal durchgehend anhaben. Vorsorglich wurden deshalb weitere Decken angeschafft.

Lange selbst gibt sich gelassen. Sie trägt einfach vier Schichten Kleidung unter ihrer weißen Albe und Skiunterwäsche – davon habe sie für diesen Winter weitere gekauft. „Wir sind hier im Osten ganz anderes gewohnt“, sagt die Pastorin. Ob das Kirchengebäude unter den niedrigen Temperaturen leide? Im Gegenteil, so Lange. Die Temperaturschwankungen schadeten den Kunstwerken und Altaren. Deshalb könne auch der Nikolaialtar nicht zurück an seinen eigentlichen Platz, in der Kirche sei es zu warm.

Veranstaltung in der Nikolaikirche in wärmere Kita verlegt

Von Temperaturschwankungen kann auch in den meisten Gemeinderäumen nicht mehr die Rede sein. Wo noch die Heizung läuft, wurde die Temperatur auf 17,5 Grad Celsius runtergeregelt. Andere Räume, bei denen der Heizaufwand relativ groß ist, werden über den Winter nicht genutzt. Gleichzeitig wird versucht, Veranstaltungen aufeinanderfolgen zu lassen, um geheizte Räume nachzunutzen. Es wurden auch Veranstaltungen in Räume umgelegt, die sowieso geheizt werden oder schneller zu beheizen sind. Ein Beispiel: Statt in die Nikolaikirche geht es am ersten Advent in die Kita.

Außerdem hat der Gemeinderat beschlossen, dass alle Energieverbrauche kontrolliert und evaluiert werden. „Das ist ziemlich aufwendig angesichts der vielen Gebäude“, sagt Lange, und es ziehe sich noch hin. Wie hoch die Energiekosten derzeit sind, vermag Lange gar nicht zu sagen. Das habe mit verschiedenen Abrechnungsstellen und den zahlreichen Gebäuden zu tun. Klar ist: Die Gemeinde rechnet mit etwa einer Verdreifachung dieser Kosten. „Wir haben überlegt, an welchen Stellen wir noch sparen könnten. Generell läuft es in unserer Gemeinde aber schon sehr ökologisch“, betont Lange und verweist auf das Zertifikat „Ökofaire Gemeinde“.

Doch es gibt auch Grenzen der Sparsamkeit. „Wenn wir feststellen, dass Leute zu uns kommen, weil es zu Hause kalt ist, werden wir etwas organisieren“, kündigt Lange an. Auch für das große Europäische Jugendtreffen von Taizé, das vom 28. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023 in Rostock organisiert wird, stehen warme Räume zur Verfügung. „Das gebietet die Gastfreundschaft“, so Lange. Auch beim Seniorenadvent, bei Gemeindefrühstück, Kinderkirche soll keiner frieren. In kalten Tagen zusammenrücken: Das ist auch zu Heiligabend stärker geplant als die Jahre zuvor. Am Abend gibt es für alle, die nicht allein sein möchten, ein gemeinsames Essen. Deutlich größer geplant als sonst.