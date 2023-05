﻿Kaltes Frühjahr in MV: So schätzen Obstbauern die Hoffnung auf Äpfel, Erdbeeren und Kirschen ein

Rostock/Stralsund. Saftige Aussichten: Positive Stimmung herrscht derzeit bei den Obstbauern in MV. Ein Grund für die gute Laune sind die in den letzten Wochen reich blühenden Bäume. Die Blüten sind nicht nur schön fürs Auge, sondern auch mitentscheidend, wie viele Äpfel, Kirschen und Pflaumen in Mecklenburg-Vorpommern 2023 gepflückt werden können. Eine starke Blüte nährt die Hoffnung auf eine gute Ernte.

Das Frühjahr war lange kalt, aber relativ trocken und brachte wenig Frost. „Die Bedingungen für die Blüte waren ideal“, bringt es Rolf Hornig auf den Punkt. Mecklenburg-Vorpommerns Obstbauberater betont, dass insbesondere die Apfelblüte recht spät dran gewesen sei. „Für die Baumfrüchte ist es gut gelaufen. Wir sind also vorsichtig optimistisch, was die Ernte betrifft“, sagt er – wohlwissend, dass auch im Sommer noch einiges schiefgehen kann.

Obstgut Eggert: Günstige Blüte und sehr aktive Bienenvölker

Die im Anbau gefürchteten Spätfröste sind weitgehend ausgeblieben, bestätigen auch andere Experten. Hannes Eggert aus Lüssow bei Stralsund ist ein erfahrener Obstbauer. Der 79-Jährige, der seinen Betrieb Obstgut Eggert vor einigen Jahren an Sohn Sylvio übergab, ist immer noch aktiv und schätzt die Lage ebenfalls als gut ein: „Die Blüte ist günstig gewesen, wir haben 60 Bienenvölker drin, die gewaltig geflogen sind. Bei allen Kulturen sieht es sehr gut aus.“ Mehrere Hektar Äpfel, Birnen, Quitten, Pflaumen, Süß- und Sauerkirschen sowie Erdbeeren werden bei Eggerts angebaut. Die gehen dann in den regionalen Hof- und Marktverkauf und können auch von den Kunden selbst gepflückt werden.

Einmal wurde es jedoch heikel: Zwei Nächte habe es mal Bodenfrost gegeben, als die Süßkirschen blühten, erinnert sich der Senior. Damit die Blüten nicht zerstört werden, sind die Obstbauern früh morgens raus, um die Blüten mit Wasser zu besprühen und so zu verhindern, dass sich Eis bildet. Dafür fahren sie immer rundherum und bewässern die Blüten kontinuierlich. „Damit konnten wir die Süßkirschen retten.“

MV produziert vor allem Verarbeitungsäpfel – kaum Tafeläpfel

Landesweit gehe der Anbau von Kirschen und Pflaumen seit Jahren kontinuierlich zurück, sagt Rolf Hornig, Mitarbeiter der LMS Agrarberatung. Wichtigstes Obst ist der Apfel, der auf insgesamt 1546 Hektar zu finden sei. Die Sauerkirschen folgen mit nur 60 Hektar.

Bei den Äpfeln werden in MV zu 85 bis 90 Prozent Verarbeitungsäpfel angebaut. Regelmäßig hohe Erträge bringe beispielsweise der Seestermüher Zitronenapfel. Aber auch die widerstandsfähigen Sorten Remo, Rewena und Golden Delicious seien vorn dabei. Letztere, die auch weltweit als Tafeläpfel bekannt sind, werden für Kindernahrung weiterverarbeitet, weil sie als sehr säurearm gelten. Bei den Tafeläpfeln aus MV führen Elstar und Jonagold-Sorten die Liste an.

Gute Obsternte? Fruchtfall im Juni und Trockenheit entscheidend

Vielversprechend sehen auch die Apfelbäume von Frank Fetkenheuer aus Güstrow in diesem Jahr aus. 30 verschiedene Sorten auf zehn Hektar Land hat er im Angebot. Seine Bäume seien 35 bis 40 Jahre alt, da werde sich nach der Rekordernte im vergangenen Jahr der „eine oder andere Baum in diesem Jahr ausruhen. Das ist völlig normal“, prophezeit der Inhaber des Bio-Obstgartens und der Lohnmosterei. Wie viele habe er ein eher schlechtes Jahr erwartet, bisher sehe es aber gar nicht danach aus. Fetkenheuer geht von 70 Prozent der normalen Ernte aus, ein sehr guter Wert. Dass es nun schon zwei Jahre keinen Blütenfrost gegeben habe, sei dabei von großem Vorteil gewesen.

Aber noch ist die Ernte nicht in Sack und Tüten. Denn der Juni kann den Anbauern erfahrungsgemäß noch einen Strich durch die Rechnung machen. „Die Trockenheit im Juni ist entscheidend. Kommt kaum Regen, werfen die Bäume ihre Früchte ab, um sich zu schützen“, erklärt Fetkenheuer. Die Fruchtfallperiode und Trockenheit seien abzuwarten, sagt auch Rolf Hornig. Vorher sei es „ein Blick in die Glaskugel“.

