﻿Kammer mit Schleudersitz: Probleme bei der IHK Rostock sind hausgemacht

Frisches Gebäck an den Feiertagen

Pfingsten: Diese Bäcker in Rostock haben am verlängerten Wochenende geöffnet

Wer zu Pfingsten mit frischen Brötchen und süßen Naschereien vom Bäcker in den Tag starten möchte, wird auch in diesem Jahr wieder in der gesamten Hansestadt fündig. Hier finden Sie eine Übersicht über die Öffnungszeiten einiger Filialen in Rostock.