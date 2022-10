﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Kai Oppermann (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Kai Oppermann (Einzelbewerber).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Kai Oppermann (Einzelbewerber)

Hier gibt Kai Oppermann, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 53 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: 1995

Hobbys: Musiker als Sänger in einer Rockband und einer Funk&Soul Band, Motorradfahren

Lebensmotto: Du kannst alles schaffen, wenn du nur willst.

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Neuer Markt, da ich hier bei gutem Essen das Rathaus sehen kann.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Antrittsbesuch in allen Ämtern.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

…mehr Geld für die Wahlwerbung haben.

Mein Wahlprogramm:

Ich möchte das Rathaus für alle leichter und transparenter machen. Innerhalb der Ämter gibt es zu viel Bürokratie, und bis heute ist kein System für eine amtsübergreifende Arbeit vorhanden.

Ich setze mich ein, um die elektronische Signatur und das digitale Versenden von Unterlagen und Akten möglich zu machen. Ich werde mit den Mitarbeitern gemeinsam die digitale Transformation der Ämter umsetzen. Das spart Arbeit und Zeit.

Für die Bürger wird dies natürlich kein Nachteil sein. Auch nicht für diejenigen, die weniger gut digital aufgestellt sind. Die ältere Generation und beeinträchtigte Menschen werden dabei unterstützt.

Wir brauchen in den Ämtern menschliche „Digitalhelfer“, die den hilfebedürftigen Menschen im digitalen Rathaus zur Seite stehen und sie unterstützen. Keiner wird bei der Digitalisierung abgehängt. Das ist mein oberstes Ziel!

Von OZ