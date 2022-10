﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Michael Meister (AfD)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Michael Meister (AfD).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Michael Meister (AfD)

Hier gibt Michael Meister, der für die AfD antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 48 Jahre

Partei: AfD

In Rostock seit: Geburt

Beruf: Bau- und Möbeltischler, Polizeibeamter

Hobbys: Interesse an deutscher und lateinamerikanischer Geschichte und Politik, lateinamerikanische Musik und Tanz

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Die Universität, Teile der KTV und der Alte Strom in Warnemünde

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Das kommt ganz darauf an, was sich auf dem Schreibtisch des Oberbürgermeisters angesammelt hat und abgearbeitet werden muss.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

Ich bin weder Spieler noch Zocker. Wohlstand muss erarbeitet werden, auf das Glück sollte man sich nicht verlassen.

Mein Wahlprogramm:

Der Krieg in der Ukraine, eine steigende Inflation, immer neue Schulden für die Bürger und eine am Horizont sichtbar werdende Rezession sind die Vorboten einer nicht überschaubaren Krise.

Ich werde alles dafür tun, dass der soziale Frieden in der Hansestadt gewahrt bleibt. Über Wärmehallen will ich im kommenden Jahr nicht mehr reden müssen.

Die Anzahl der Tafel-Nutzer muss sinken und der Wohnraum muss bezahlbar bleiben. Echte Bürgernähe ist mir genauso wichtig wie gut ausgestattete Schulen und Kindergärten.

Für Investoren und Unternehmen müssen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Hansestadt Rostock wesentlich attraktiver ausgestaltet werden.

Denn: „Eine starke Wirtschaft ist die beste Sozialpolitik!“

