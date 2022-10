﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Niklas Zimathis (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Niklas Zimathis (Einzelbewerber).

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Niklas Zimathis (Einzelbewerber)

Hier gibt Niklas Zimathis , der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 22 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: meiner Geburt 2000

Beruf: Lehramtsstudent und Vertretungslehrer

Hobbys: Fußball, Geschichte, Politik

Lebensmotto: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Das Ostseestadion, weil Fußball ein wichtiger Teil meines Lebens ist und ich viele positive aber auch negative Erlebnisse mit diesem Ort verbinde.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Ich möchte als Erstes einen Termin mit jeder Rostocker Schule machen und mir innerhalb des ersten Jahres der Amtszeit ein Bild von der Situation an allen Schulen machen.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

… den Leuten, die mich bisher am meisten unterstützten, eine Freude bereiten.

Mein Wahlprogramm:

Rostock muss wieder zusammenwachsen. Nach den erfolglosen Madsen-Jahren liegt eine Menge Arbeit vor dem neuen OB.

Ich möchte dafür sorgen, dass wir ein starkes Rostock durch ein starkes Miteinander schaffen. Dazu zählt eine Verbesserung der Lebensbedingungen sowie des Kultur- und Freizeitangebotes im Nordwesten und Nordosten. Jeder soll gerne in seinem Stadtteil leben.

Rostock hat großes Potenzial in Wirtschaft und Wissenschaft – dieses muss gefördert werden. Ich möchte, dass Rostock Vorreiter für grünen Wasserstoff wird und hierfür wissenschaftliche Einrichtungen angezogen werden. Für eine Entwicklung unter neuen Bedingungen muss sich die Mobilität ändern. Das schaffen wir aber nur durch ein Miteinander, wenn der ÖPNV gezielt ausgebaut und - sobald das Angebot da ist - sukzessive der Anreiz zum Umsteigen auf diesen erreicht wird. Unsere Stadt kann viel mehr.

Lasst uns durch neue Ideen dafür sorgen, dass dies auch erreicht werden kann – zum Wohle aller.

Für Dich. Für Uns. Für Rostock.

