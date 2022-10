﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Karol Langnickel (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Karol Langnickel (Einzelbewerber).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Karol Langnickel (Einzelbewerber)

Hier gibt Karol Langnickel, der als Einzelbewerber antritt, einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 38 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: 1983 (seit Geburt)

Beruf: gelernter Konstruktionsmechaniker, seit 2014 selbstständig in der Fahrzeugaufbereitung und Tatortreinigung

Hobbys: Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, Sport, reisen

Lebensmotto: Aufgeben ist keine Option

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

In Rostock verbinde ich jede Straße und jede Ecke mit Erinnerungen aus meinem Leben, somit liegt mir jeder Winkel der Stadt am Herzen!

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

mich mit Kuchen bei den Kollegen vorstellen

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

Ich würde den größten Teil anlegen, um die Zukunft meiner Kinder abzusichern, aber selbstverständlich würde ich auch meiner Familie was Gutes tun.

Zum anderen würde ich gerne eine Tierpatenschaft im Rostocker Zoo übernehmen.

Mein Wahlprogramm:

Mir liegt das soziale System sehr am Herzen. Ich möchte mich stark machen für Kinder, Ältere und auch für kranke Bürger.

Rostock ist eine äußerst schöne Stadt, in der sich jeder Mensch wohlfühlen soll. Es darf nicht an Versorgung in der Kindermedizin mangeln, an Betreuungsplätzen oder warmen Schulen, ebenso wenig an Stadtteilcafés oder Erholungsmöglichkeiten für die älteren Generationen.

Jedoch ist auch die Digitalisierung an Schulen und der Ausweg aus der diffizilen Arbeit der Bürokratie eines meiner Ziele.

Ebenso wichtig und sinnvoll ist die Infrastruktur der Stadt, dazu gehört die Umsetzung eines erweiterten Liniennetzes durch den Nordosten

