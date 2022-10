﻿Kandidaten der Rostocker OB-Wahl im Steckbrief: Das ist Michael Ebert (Einzelbewerber)

Lieblingsplatz, Lottoträume und Lebensmotto: Die OZ stellt die 17 Kandidaten bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Rostock in kurzen Steckbriefen vor. Was sind das für Menschen und was ist ihnen wichtig? Hier geht es zu den Antworten von Michael Ebert (Einzelbewerber, unterstützt von CDU, UfR und FDP).

Rostock. Die größte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern sucht ein neues Oberhaupt. 17 Kandidaten haben sich zur Oberbürgermeisterwahl am 13. November ins Rennen gebracht. Sie wollen die Nachfolge von Claus Ruhe Madsen (parteilos) antreten.

Um den Rostockern neben Wahlplakaten und -programmen die Entscheidung zu erleichtern, wem sie ihre Stimme geben sollen, stellt die OSTSEE-ZEITUNG alle Anwärter in kurzen Steckbriefen vor.

Das sind die Antworten von Michael Ebert (Einzelbewerber)

Hier geht es um Michael Ebert. Der Einzelbewerber, der aber von CDU, UfR und FDP unterstützt wird, gibt einen Überblick darüber, was er im Rathaus als Erstes anpacken will und was ihm für die Stadt am wichtigsten ist.

Persönliches

Alter: 52 Jahre

Partei: parteilos

In Rostock seit: 30 Jahren

Beruf: Direktor des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V, Polizeibeamter im höheren Polizeivollzugsdienst

Hobbys: Sport, Tanzen

Lebensmotto: "Geh Wege, die noch niemand ging, damit du Spuren hinterlässt." Antoine de Saint-Exupéry

Das ist mein Lieblingsplatz in Rostock, weil:

Ein Spaziergang entlang der Unterwarnow, der im Rostocker Stadthafen beginnt, vorbei an der Haedgehalbinsel mit den angrenzenden Restaurants und Bootsanlegern über die Holzhalbinsel, vorbei am Hotel Warnow wieder nach Westen zur liegeplatzreichen Gehlsdorfer Uferpromenade mit einem fantastischen Blick auf die Silhouette von Rostock – das entschleunigt und lädt zum Verweilen ein.

Was ich als Erstes mache, wenn ich OB werde:

Als Oberbürgermeister übernehme ich Verantwortung für die gesamte Stadt, für alle Bürgerinnen und Bürger. Je nach persönlicher Lebenssituation können die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger bewegen, sehr unterschiedlich sein - ich stehe für eine Verwaltung, die diese Verantwortung wahrnimmt und für die Bürgerinnen und Bürger arbeitet.

Wenn ich eine Million im Lotto gewönne, würde ich:

… meinen Lebensstil nicht ändern. Der größte Gewinn sind ohnehin meine Familie & Freunde.

Mein Wahlprogramm:

Ich habe in vielen Bereichen Verantwortung übernommen und große Behörden erfolgreich geleitet. Diese Erfahrung möchte ich für Rostock einbringen!

Mein Programm setzt auf Gemeinsinn, denn selbst die beste Einzelleistung ist nie so gut wie eine Teamleistung! Deshalb: Verantwortung übernehmen - gemeinsam für Rostock. Das umfasst alle Bereiche einer lebenswerten Stadt.

Ganz vorn steht es, Stadtteile und Generationen zu verbinden und die alltäglichen Baustellen endlich anzugehen: ob Schlaglöcher, Sperrmüll, Parkplatzmangel oder plötzlich endende Radwege. Die Beschleunigung von Bauprojekten ist ein Schwerpunkt, um bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum zu schaffen.

Ich werde für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sorgen. Das schafft Arbeitsplätze und soziale Sicherheit. Unsere vielen Konzepte gehören „vom Schreibtisch auf die Straße“. Ich weiß, wie man Dinge anpackt und in die Umsetzung bringt.

Von OZ