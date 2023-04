﻿Karat-Konzert in Rostock überbucht: Was Ticketbesitzer jetzt wissen müssen

Aufgrund eines Fehlers im Saalplan sind für das Konzert von Karat am kommenden Samstag zu viele Tickets verkauft worden. Betroffene werden nun gebeten, die Tickets zurückzugeben. Aufgrund der hohen Nachfrage wird es im kommenden Jahr ein großes Karat-Konzert in Rostock geben.

Die Band Karat um Gitarrist Bernd Römer, Keyboarder Martin Becker und Sänger Claudius Dreilich sind bereits mehrfach in Rostock aufgetreten – wie hier in der Rostocker Stadthalle.

Rostock. Schlechte Nachrichten für 160 Karat-Fans: Für das Konzert am kommenden Sonnabend in der Rostocker Nikolaikirche sind mehr Karten verkauft worden, als Plätze zur Verfügung stehen. „Wir sind durch ein Missgeschick mit einem falschen Saalplan total überbucht“, erklärt Veranstalter Marcel Block von MB Konzerte.

Nach Angaben der Nikolaikirche kursierten mehrere – auch ältere – Saalpläne unter den Veranstaltern. In diesem Fall sei wohl auf einen veralteten Plan zurückgegriffen worden. Marcel Block hingegen sagt, die Nikolaikirche habe die Plätze reduziert, seine Berliner Agentur habe davon erst zu spät erfahren. „Erst unser lokaler Produktionsleiter vor Ort hat uns auf das Problem aufmerksam gemacht“, sagt er. „Es geht nicht darum, jetzt einen Schuldigen zu finden, sondern die Leute zu informieren.“

Karat-Konzert in Rostock überbucht: Diese Fans sind betroffen

Alle Tickets, die für die Bereiche „Nordseite Seitenschiffe“ sowie „Südempore“ gekauft wurden, mussten nun vom Veranstalter storniert werden. Alle Käufer, die Karten für die betroffenen Bereiche gebucht haben, erhalten am Sonnabend keinen Zutritt und werden gebeten, sich beim Veranstalter zu melden oder die Karten dort zurückzugeben, wo sie diese erhalten haben. „Das Geld wird komplett zurückerstattet. Den Fehler haben wir gemacht“, so Block.

Die St.-Nikolai-Kirche ist die älteste Kirche in Rostock. Bereits 1230 begann der Bau der Nikolaikirche. 27 Jahre später wurde sie geweiht. © Quelle: Kira Müller

Er hofft, möglichst viele Fans zu erreichen, damit niemand am Sonnabend umsonst anreist. „Etwa 82 Prozent der Tickets wurden online gekauft – die Käufer konnten wir per Mail anschreiben. Bei 18 Prozent war das nicht möglich. Und nicht jeder liest die Mail.“ Der Veranstalter geht davon aus, dass viele der Besucher aus Rostock und Umgebung kommen und für das Konzert keinen großen Aufwand betreiben mussten. „Es wird in keiner Katastrophe enden.“

Keine Entschädigung, aber Zusatzkonzert am Sonntag

Eine zusätzliche Entschädigung, so der Veranstalter, gebe es nicht. Diese sei in den AGB ausgeschlossen. Jedoch können Betroffene einen Tag später doch noch in den Genuss von Karat-Musik kommen: Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es am Sonntag ein Zusatzkonzert. „Das ist auch schon gut gebucht, aber wir halten da Plätze für diejenigen frei, die am Sonnabend jetzt doch nicht dabei sein können“, so Block.

Große Nachfrage – Konzert im Iga-Park geplant

Über die große Nachfrage ist der Veranstalter überrascht. „Wir veranstalten seit 20 Jahren Konzerte in diesem Haus. Noch nie war die Nachfrage so groß wie jetzt bei Karat“, sagt er. Aus diesem Grund gebe es am Sonntag das Zusatzkonzert.

Und noch mehr: Im kommenden Jahr holt MB Konzerte die beliebte Ostrock-Band in den Iga-Park. „Im Iga-Park ist viel Platz – da werden wir keine Probleme mit der Kapazität bekommen.“ Für das Konzert am 8. Juni 2024 wurden bereits die ersten hundert Tickets verkauft.