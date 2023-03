﻿Karl-Marx-Straße in Rostock am Mittwoch wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Galeria Karstadt Kaufhof in Rostocker Innenstadt muss schließen

Die Rostocker Filiale des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof mitten in der Innenstadt soll offenbar schließen. Sie steht nach OZ-Informationen auf einer Streichliste – genauso wie 51 weitere der noch verbliebenen 129 Warenhäuser. Wann es so weit sein soll und was über den Verbleib der Filialen in Wismar und Lübeck bekannt ist.