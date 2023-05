Erdbeeren selber pflücken: Karls in Rövershagen öffnet erstes Feld der Saison für Kunden

Rövershagen. Die Erdbeer-Saison ist vor wenigen Tagen angelaufen. Und für alle Liebhaber der leckeren roten Früchte gibt es jetzt noch eine gute Nachricht: Karls Erlebnisdorf hat am Sonnabend, 6. Mai, sein erstes Selbstpflückerfeld geöffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Pflück dich glücklich. Die ersten Früchte der Sorte Flair sind da“, heißt es auf dem Instagram-Kanal von Karls. Auf dem Feld in Rövershagen bei Rostock können die Erdbeeren jetzt von Kunden selbst gepflückt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Im Vergleich zum Kauf der Früchte an den markanten Erdbeer-Ständen lässt sich dabei bares Geld sparen. Ein Kilogramm selbst gepflückte Erdbeeren kostet laut Karls derzeit 9,70 Euro. Zum Vergleich: Am Stand müssen aktuell 3,30 Euro für die 250-Gramm-Schale hingelegt werden – bei einem Kilogramm wären das also 13,20 Euro. Selbstpflücker sparen damit 3,50 Euro je Kilo.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geöffnet ist das Feld vor den Toren der Hansestadt Rostock direkt gegenüber dem Erlebnisdorf in Rövershagen täglich von 8 bis 19 Uhr. Und Karls empfiehlt Kunden, die Gefäße für die Früchte selbst mitzubringen.

Lesen Sie auch

Selbstpflückerfelder von Karls in Rostock und Ribnitz-Damgarten

Karls betreibt zwei weitere Selbstpflückfelder in Mecklenburg-Vorpommern. Diese sind derzeit allerdings noch geschlossen. Doch schon bald werden Kunden auch in Ribnitz-Damgarten (Ortsausgang in Richtung Stralsund) und der Rostocker Südstadt (Ausfahrt Nobelstr. Richtung Autobahn, kurz vor der Abfahrt Sildemow links) die Möglichkeit haben, ihre Erdbeeren selbst zu pflücken.