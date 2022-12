﻿Karls Erdbeerhof Rövershagen: Erlebnisdorf baut sich eine Bahn

Gerade erst wurde publik, dass das Ausflugsziel vor den Toren Rostocks einen eigenen Bahnhof bekommt, nun haut das Unternehmen von Robert Dahl die nächsten abgefahrenen News raus: Karls steigt in den Zug-Bau ein und spart damit Geld. Zwei gewünschte Preise bekommt der Freizeitpark indes nicht. Was dahinter steckt – die Infos für Besucher.

Karls Erdbeerhof in Rövershagen zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen an der Ostsee.

Rostock. Bahn frei für Karls Erdbeerhof in Rövershagen: Das beliebte Ausflugsziel bei Rostock bekommt 2023 einen eigenen Haltepunkt auf der Strecke Bad Doberan-Rostock-Graal-Müritz der Regionalbahn RB 12. Doch damit nicht genug: Das Unternehmen von Robert Dahl steigt nun auch ein in den Bau von Zügen.

Wie Karls auf seinem Instagram-Kanal mitteilt, seien alle Loren für einen zweiten Zug der Feldbahn in Rövershagen zu hundert Prozent aus eigener Produktion und somit um zwei Drittel günstiger als vom Lieferanten. „Einen Großteil der Achsen haben wir übrigens auf dem Grundstück in Plech/Bayern geborgen“, so das Unternehmen.

Phantasialand und Movie Park schnappen Karls Preise weg

Geld sparen dank eigener Herstellung – eine gute Nachricht für Karls. Zwei ersehnte Preise bleiben dem Rövershäger Erlebnis-Dorf indes verwehrt: Der Familien-Hotspot war nominiert für die „Parkscout Publikums-Awards 2022“. In der Kategorie „Bestes Event in einem Freizeitpark 2022“ ging Karls mit seinen Gruselnächten ins Rennen. In der Kategorie „Bestes Themenhotel 2022“ sollte das Upcycling-Hotel „Alles Paletti“ den Sieg holen.

In beiden Kategorien musste sich Karls anderen deutschen Freizeitparks geschlagen geben. Per Online-Voting wurde das „Halloween Horror Festival“ im Movie Park Germany zum besten Event und das Hotel Charles Lindbergh im Phantasialand zum besten Themenhotel gewählt.