﻿Karls Erdbeerhof Rövershagen: Chef macht mit bei Tiktok-Trend „Turning my dad into me“

Vom Inhaber des Erlebnisdorfs in Rövershagen bei Rostock zum Social-Media-Model: Robert Dahl und Steffi Dahl haben sich für die Challenge „Turning my Dad/ Mom into me“ von ihren Kindern stylen lassen. Karls-Chef und Familienvater Robert Dahl schlüpft in die Klamotten seines Sohnes, seine Frau bekommt den Look der Tochter.

Rostock. Väter und Mütter, die die Kleidung ihrer Kinder tragen – darum geht’s beim TikTok-Trend „Turning my dad/mom into me“. Nun ist einer von Mecklenburg-Vorpommerns bekanntesten Unternehmern in die Klamotten seines Sohnes geschlüpft: Robert Dahl.

Normalerweise gibt er als Chef auf Karls Erdbeerhof in Rövershagen den Ton an und führt Erlebnisdörfer in ganz Deutschland. Trotz Mega-Erfolges hat der Businessmann nach wie vor Spaß am Spielen. Er sei noch immer ein neugieriges Kind, sagt der Erdbeerkönig über sich selbst.

Das beweist er nun einmal mehr auf den Social-Media-Kanälen von Karls: Robert Dahl tauscht Jeans und T-Shirt gegen Hoodie, Baggypants und Beanie ein und posiert lässig für ein TikTok-Video, das er auch via Instagram mit der Welt teilt. Auch seine Frau Stephanie wagt die Typveränderung und lässt sich von der Tochter mit Bauchfrei-Top, Kopftuch und Sonnenbrille einkleiden.

Online werden die beiden für ihren neuen Look gefeiert und der Dahl-Nachwuchs gelobt. „Die Kids haben einen guten Geschmack. Wenn meine Mädels mich einkleiden würden, würde ich aussehen wie Pippi Langstrumpf“, kommentiert eine Userin. „Steffi, sieht ja Hammer aus – geht glatt als Teenager durch“, meint ein anderer.

Robert Dahl ist am Dienstag auch zu Gast im Studio bei OZ live in Rostock. Dort wird er über neue Attraktionen in seinen Erlebnisdörfern sprechen.