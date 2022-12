﻿Was es bei Karls Erdbeerhof in Rövershagen kostenlos gibt – und für wen sich Eintrittskarten lohnen

„Gennaker“ wird der größte Windpark in der deutschen Ostsee. So groß, dass allein die Umspannplattformen mehrere Hundert Millionen Euro kosten. Den Auftrag dafür haben die Betreiber nun an die belgische Smulders-Gruppe vergeben. Die wollten in Rostock bauen, dürfen aber (weiterhin) nicht. Die Hintergründe.