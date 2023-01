﻿„Karls“ bald überall in Deutschland: Robert Dahl plant bis zu zwölf neue Erdbeerhöfe

Karls Erlebnisdorf soll eine bundesweit bekannte Marke werden, kündigt Chef Robert Dahl bei OZ live an. Bis 2035 will er deutschlandweit expandieren. Außerdem gibt es bereits erste Pläne für einen Standort im Ausland.

Rostock. Sieben Karls Erlebnisdörfer gibt es bereits bundesweit, vier weitere sind in Planung. Aber damit ist noch lange nicht Schluss, kündigte Karls-Gründer Robert Dahl am Mittwoch beim Promi-Talk von OZ live an.