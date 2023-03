Karls Erlebnisdorf in Rövershagen bekommt einen eigenen Haltepunkt auf der Bahnstrecke Bad Doberan-Rostock-Graal-Müritz. Die Arbeiten am neuen Bahnhof haben nun begonnen. Schon im Frühjahr soll Eröffnung sein.

Nächster Halt „Karls Erlebnisdorf“: Startschuss für Arbeiten am neuen Bahnhof in Rövershagen

Rövershagen. Die Deutsche Bahn hat mit dem Bau eines neuen Bahnhalts in Rövershagen (Landkreis Rostock) begonnen. Die Anreise per Bahn war bisher mit einem längeren Fußmarsch verbunden. Das soll sich nun ändern. Der neue Halt „Karls Erlebnishof“ (Purkshof) sei die 180. Bahnstation im Land, teilte die Deutsche Bahn am Montag in Berlin mit. Ab dem Frühjahr soll der Bahnhof fertig sein.

Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) begrüßte den Ausbau: „Mit dem neuen Bahnhalt wird das Angebot im ländlichen Raum für viele Reisende weiter verbessert.“ Davon profitieren seinen Worten nach sowohl Einheimische als auch Gäste. „Wir stärken die Bahn in Mecklenburg-Vorpommern wieder in der Fläche. Der neue Bahnhof in Rövershagen ist der nächste Schritt“, fügte Alexander Kaczmarek, DB-Konzernbevollmächtigter für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, an.

Den Angaben des Unternehmens zufolge soll der Bahnsteig 100 Meter lang werden und stufenfrei über eine Rampe zu erreichen sein. Der Bau sei Teil der Stationsoffensive der Bahn, im Rahmen derer seit 2015 gemeinsam mit Ländern und Kommunen neue Haltepunkte untersucht und ausgewählt werden.

Für Erdbeerhof-Chef Robert Dahl sei der neue Haltepunkt ein großer Fortschritt, denn die Idee existiere schon länger – nicht zuletzt um den Verkehr auf der Bundesstraße 105 zu beruhigen. Ein Bahnanschluss entspreche seiner Ansicht nach auch dem Zeitgeist, möglichst viele Ziele mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vor allem im Sommer stünden die Autos auf der Zufahrt zu Karls über die B 105 oft Stoßstange an Stoßstange.

Die Kosten in Höhe von geschätzt rund einer Million Euro trägt Karls etwa zur Hälfte.