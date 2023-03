﻿Karls eröffnet neue Attraktion bei Rostock und schließt Online-Shop

Gerade hat Karls-Chef Robert Dahl Neueröffnungen für seine Freizeitparks in Rövershagen, in Zirkow auf Rügen und in Estal bei Berlin angekündigt. Die Erlebnis-Dörfer sind auch beliebte Ausflugsziele für Shopping Queens und Kings. Online bei Karls einkaufen ist aber erstmal nicht möglich. Der Grund

Rostock. In Karls Erlebnis-Dörfern ist schon jetzt viel los. Neue Attraktionen sollen noch mehr Besucher in die Freizeitparks des in Rövershagen bei Rostock beheimateten Unternehmens locken. Wer bei Karls Marmelade und Co. bestellen will, muss sich aber ab sofort gedulden.

Auf dem Erdbeerhof in Rövershagen wird am 31. März 2023 soll im Erlebnis-Dorf das Basketball-Game „Zur Beerenfalle 1“ eröffnet. Im Erlebnis-Dorf Zirkow auf Rügen wird der neue „Tregger Grill“ angefeuert. Und im Erlebnis-Dorf Elstal in Brandenburg nehmen am 31. März das Fahrgeschäft „Karlas Erdbeer-Hüpfer“ und die neue Raupenbahn Fahrt auf.

Dafür ist im Netz ab Montag (27. März) erstmal Sense: Karls schließt seinen Online-Shop. „Wir machen Frühjahrsputz“, verkündet Karls auf Instagram. Grund sei eine planmäßige Wartung. Kein Grund zur Sorge, heißt es. „Einmal Stecker ziehen, durchwischen, aufräumen! Aber keine Sorge, wir haben alles im Griff und sind bald wieder da!“