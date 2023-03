﻿Karls eröffnet neue Attraktionen in Rövershagen, Zirkow und Estal: Das erwartet Besucher

In der Serie „In aller Freundschaft“ flimmert Robert Dahl bald über die TV-Bildschirme. In seinen Freizeitparks will er mit Neuheiten Gäste begeistern. Auf dem Erdbeerhof bei Rostock, in Warnemünde, in den Erlebnis-Dörfern auf Rügen und bei Berlin stehen Neueröffnungen an – inklusive Sport-Promis.

Rostock. Auf Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock ist jeden Tag viel los. Attraktionen wie Raupenbahn, Bonbon-Rutsche und Riesen-Hüpfkissen locken zahlreiche Besucher an. Demnächst gibt es eine neue Attraktion im Erlebnis-Dorf.

Karls-Chef Robert Dahl macht gemeinsame Sache mit den Basketball-Erstligisten der Rostock Seawolves. Karls ist Hauptsponsor des Vereins und holt den Sport nach Rövershagen: Am 31. März 2023 soll im Erlebnis-Dorf das Basketball-Game „Zur Beerenfalle 1“ eröffnet werden.

Preise und Pomi-Gäste

Je Spiel gibt es drei Bälle, die von der Freiwurflinie in den Korb geworfen werden müssen. Wer alle drei Bälle versenkt, gewinnt den Hauptpreis, ein XXL-Plüschtier. Zur Eröffnung der Anlage kommen auch die Spieler der Rostock Seawolves und zeigen, wie der Ball am besten im Korb landet.

In Zirkow steht die Eröffnung des "Tregger Grills" an. © Quelle: instagram.com/karlserlebnisdorf

In Karls Erlebnisdorf in Zirkow auf der Insel Rügen soll es was Neues geben für Besucher, die gern bei Karls essen: Der „Tregger Grill“ wird am Freitag eröffnet, wie Karls in einer Story auf Instagram ankündigte.

Sandwelt entsteht an der Ostsee, neue Fahrgeschäfte bei Berlin

In Warnemünde wird bald gebuddelt: Sechs Künstler aus fünf Ländern erschaffen ab 27. März zehn Tage lang unter dem Thema „Metamorphose – Vom (Ostsee)Wind verweht“ aus mehr als 300 Tonnen Sand eindrucksvolle Kunstwerke am Pier 7. Besucher können live dabei zuschauen, wie die Figuren entstehen. Die offizielle Eröffnung der Sandwelt ist für den 6. April geplant.

Drei neue Attraktionen gehen im Erlebnis-Dorf Elstal an den Start: Das Fahrgeschäft „Karlas Erdbeer-Hüpfer“ nimmt am 31. März Fahrt auf, die neue Raupenbahn ebenfalls. Zudem blüht Besuchern was – in „Karlas Erdbeer-Garten“ inklusive Chill-Out-Wiese und Restaurant für Familien.