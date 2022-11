﻿Karls in Rövershagen: Erdbeerhof startet Radiosender mit Wetter Werner

Rövershagen. Viel Neues bei Karls: Neben der beliebten Eiswelt gibt es auf dem viel besuchten Erdbeer- und Erlebnishof jetzt auch eine Livebühne mit abwechslungsreichem Programm zu sehen. Das aktuelle Highlight aber: Mit „Karls Erlebnis-Radio“ startet jetzt ein eigenes Webradio. Moderiert wird die Show von Wetter Werner, einem der bekanntesten Radiomoderatoren in MV. Bekannt geworden ist er bei Antenne MV, das jetzt unter dem Namen 80s80s bekannt ist

Das Programm soll einen bunten Mix aus positiven Nachrichten, Interviews mit Mitarbeitern und neuer Musik bieten. Auch Zahlen, Daten und Fakten zum Unternehmen soll es regelmäßig geben. „Viel Kurioses und Lustiges, so dass man auch mal hinter die Kulissen schauen kann“, sagt Wetter Werner. Der Moderator wird zudem öfter unterwegs sein und live von den verschiedenen Standorten von Karls berichten.

Radio mit News für 800 Mitarbeiter von Karls

Auch der internen Kommunikation soll das Webradio dienen. Es komme oft vor, dass Mitarbeiter an verschiedenen Standorten nicht genau wissen, was bei ihren Kolleginnen und Kollegen in anderen Städten passiert, erzählt Karls-Inhaber Robert Dahl. „Das sind insgesamt 800 Mitarbeiter, die interessiert sind, was so los ist“, sagt er. Wichtige Informationen über Karls direkt über das Radioprogramm laufen zu lassen, „das ist eine der besten Arten der internen Kommunikation“, findet Dahl.

Karls Erdbeer-Radio geht on Air. Robert Dahl präsentiert mit Wetter Werner den eigenen Sender. © Quelle: Martin Börner

Die Idee für das Radio kam von Wetter Werner. „Ich habe Robert Dahl einfach angerufen und ihm von meiner Idee erzählt“, berichtet er. Der Moderator ist gerne mit seiner Familie beim Erdbeerhof. „Mit der neuen Aufgabe kann ich meine Leidenschaft zum Radio und die Familie kombinieren.“

Besucherinnen und Besucher können den Moderator am Standort Rövershagen sogar bei der Arbeit beobachten. Er sitzt dort in seinem gläsernen Studio mit der bunten Aufschrift „On AirDbeer“, eine Anspielung auf das bekannte On-Air-Zeichen, das bei Liveprogrammen über Radiostudios oft zu sehen ist.

Zu hören ist das Webradio auf der offiziellen Webseite, in den verschiedenen Standorten der Karls Erlebnisdörfer oder auf der kostenlosen Karls App.

Live dabei, wenn Bonbons entstehen

Neben Wetter Werners Moderationsstudio können Karls-Fans am Standort Rövershagen ab Ende des Monats auch ein Liveprogramm sehen. Täglich produzieren Mitarbeiter auf einer Showbühne im Manufakturenmarkt Seife, Bonbons, Marmelade und andere Produkte, während Zuschauer hautnah dabei sein können. Wissenswertes und kleine Geschichten über den Herstellungsprozess gibt es dabei ebenso zu hören.

Eric Straube (33) aus Rostock, Manufakturenbotschafter, an einem Melangeur. © Quelle: Martin Börner

Besonders für Kinder interessant: Mehrmals am Tag wird Popcorn hergestellt, von dem auch ein wenig genascht werden darf. Gleiches gilt für die anderen essbaren Produkte, die auf der Bühne entstehen. Für die Erwachsenen sollen Kaffeebohnen geröstet werden, die dann käuflich erwerbbar sind. Eric Straube, der ebenfalls an der Show beteiligt ist, kündigt an: „Hier wird eine verrückte Show für die ganze Familie stattfinden, das wird ein einzigartiges Fest aus Wissensvermittlung und Kultur.“

