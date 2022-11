﻿Karls in Rövershagen: Erdbeerhof will Preis für zwei Attraktionen

Eiswelt, Bonbon-Manufaktur, Karussells, Erdbeeren – damit lockt das Erlebnisdorf vor Rostocks Toren täglich zahlreiche Besucher an. Mit zwei Angebote will Karls nun Freizeitparks wie den Europapark, das Phantasialand und den Heide-Park Soltau ausstechen.

Rostock/ Rövershagen. Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock ist für viele Familien die erste Adresse, wenn es darum geht, Spaß zu haben. Und der Ansturm auf das beliebte Ausflugsziel nimmt zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte das Erlebnisdorf im Oktober 2022 ein Besucherplus von elf Prozent verzeichnen, teilte Karls-Chef Robert Dahl gerade mit. Dazu tragen auch zwei Attraktionen bei, die Karls nun einen Preis einbringen könnte, auf den Deutschlands Freizeitpark-Betreiber buchstäblich abfahren.

Lesen Sie auch

Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen ist nominiert für die „Parkscout Publikums-Awards 2022“. In der Kategorie „Bestes Event in einem Freizeitpark 2022“ geht Karls mit seinen Gruselnächten ins Rennen. In der Kategorie „Bestes Themenhotel 2022“ soll das Upcycling-Hotel „Alles Paletti“ den Sieg holen. Dafür muss sich Karls gegen Angebote von Vergnügungsparks wie dem Europapark und dem Phantasialand behaupten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer siegt, entscheiden Besucher per Online-Voting. Bis 23. November 2022 kann unter www.parkscout.de abgestimmt werden.