﻿30 Jahre Karls in Rövershagen: Mit einem Brief vom Vater fing alles an

Rostock. Das Unternehmen Karls feiert ein besonderes Jubiläum. Im großen OZ-Interview spricht Firmeninhaber Robert Dahl über Vergangenheit und Zukunft, Expansionspläne, seine Verbindung zu Apple-Gründer Steve Jobs und darüber, warum er jetzt auch noch Wohnungen baut.

Seit 30 Jahren gibt es in Rostock Karls Erdbeeren – wie fing denn alles an?

Robert Dahl: Mein Vater hatte mich 1991 mit einem Brief überzeugt, die Geschichte unserer Familie hier vor Ort weiterzuschreiben. Weil ich gerade noch beim Sprachkurs in Polen war, hat er mit den Mitarbeitern aus Warnsdorf 1992 auch das erste Pflanzen übernommen. Als ich herkam, hatte ich einen Bauwagen und einen Mitarbeiter, den ich per Zeitungsannonce gefunden habe. Zu Beginn gab es etwa 10 Hektar Erdbeerfeld an der alten B 105. Durch einen Riesenzufall stehen auf diesen ersten Flächen zum Jubiläum jetzt auch wieder Pflanzen.

Und mit welchen Sorten ging es los?

Wir hatten zwei: Eine hieß Honeoye, die haben wir Honey, wie englisch: Honig, genannt. Und die DDR-Bürger fanden es lustig, weil sie der Name an Honi, also Erich Honecker, erinnert hat. Die andere Sorte hieß Elsanta. Beide gibt es bei uns längst nicht mehr. Die erste Ernte startete am 5. Juni 1993 und war nach 28 Tagen schon komplett vorbei. Verkauft haben wir die Erdbeeren in neun Häuschen in Rostock – der Standort am Hauptbahnhof existiert bis heute.

Mit einem handgeschriebenen Brief überzeugte Karl-Heinz Dahl seinen Sohn Robert davon, in Rövershagen Erdbeeren anzubauen. © Quelle: Martin Börner

Wie werden die Sorten entwickelt und was muss die perfekte Erdbeere bieten?

Die Züchtung machen wir nicht. Aber wir testen immer wieder neue Sorten, die wir auf Messen finden. Die perfekte Erdbeere muss sensationell schmecken, fantastisch aussehen, einen hohen Ertrag bringen und widerstandsfähig gegen Krankheiten sein. Oft schließt das eine aber leider das andere noch aus.

In den vergangenen 30 Jahren ist Karls immer weiter gewachsen – wie finanziert sich das?

Anfangs hatte ich ein Startkapital von 576 000 D-Mark von der Landgesellschaft. Und natürlich habe ich auch Kredite aufgenommen. Aber seit acht Jahren entwickeln wir uns völlig ohne Fremdmittel. Ich bin nicht gern abhängig.

Karls in Zahlen Am Standort Rövershagen existiert Karls seit mittlerweile 30 Jahren. Auf den Feldern rund um das Erlebnis-Dorf werden pro Jahr gute 6000 Tonnen Erdbeeren geerntet, die an 460 Ständen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Leipzig und Berlin verkauft werden. Außer den Erdbeeren hat Karls noch 8000 andere Produkte im Angebot der Manufakturmärkte.Das Unternehmen, das im Jahr 2022 einen Umsatz von 170 Millionen Euro gemacht hat, beschäftigt je nach Jahreszeit zwischen 1000 und 4000 Mitarbeiter. An den derzeit 7 Standorten werden pro Jahr etwa 6 Millionen Besucher gezählt.

Haben Sie jemals daran gedacht, Karls zu verkaufen?

Nein. Es kommen immer mal wieder Briefe von Holdings, die Geld investieren wollen. So etwas amüsiert mich nur.

Hat die Schuldenfreiheit geholfen, auch Krisen zu überstehen?

Unbedingt, vor allem während der Pandemie. Da war die Ungewissheit das Schlimmste. Aber wir hatten ja immer mal wieder turbulente Zeiten …

Zum Beispiel?

Ganz zu Anfang haben die Erntehelfer noch in mitgebrachten Zelten im Wald geschlafen. Damals galt das als wildromantisch, heute würde man mich zu Recht für so etwas verklagen. Wir haben in den Jahren danach DDR-Bauwagen besorgt und auf einen Campingplatz in Häschendorf aufgestellt. Der wurde dann einmal – drei Tage vor Erntebeginn – vom Bauamt des Landkreises gesperrt, weil die Deckenhöhe der Bauwagen nicht den aktualisierten Anforderungen genügte. Da dachte ich, dass jetzt alles vorbei ist und die Ernte verfault. Wir haben eine Gnadenfrist bekommen – und die Saison war gerettet.

Wie übersteht man solche Momente?

Jede Krise macht einen widerstandsfähiger. Aber am Ende kann man immer darauf vertrauen, dass es weitergeht. Meine Familie kann mir zum Beispiel keiner nehmen. Meine Frau Stephanie hat ja auch 20 Jahre lang hier mitgearbeitet und ganz viele wichtige Impulse gegeben. Und am Ende: Wir sind Erdbeerbauern und keine Hirnchirurgen.

Mit der Erdbeere ging alles los, rundherum haben Sie ein Imperium geschaffen. Wie viel Anteil am Umsatz haben die Früchte denn noch?

Nur rund ein Viertel. Aber sie steht für 90 Prozent der Bedeutung von Karls. Außerdem ist die Erdbeere unsere DNA.

Wie sehr trifft Sie der Fachkräftemangel?

Bisher konnten wir jede Stelle besetzen, vor allem dank meiner Schwester Ulrike Dahl, die mit ihrem Team dafür zuständig ist. Aber es braucht mehr Anstrengung. Deshalb sind wir sehr flexibel. Noten sind uns egal, man kann sich auch mit einem Handyvideo bewerben. Es gibt auch Mitarbeiter im Kundenkontakt, die kein Deutsch sprechen. Das regt einige Gäste auf, freut aber auch andere Besucher, die sich in der Muttersprache mit Mitarbeitern unterhalten können. Deshalb stehen jetzt auf jedem Namensschild auch Flaggen für die Sprache, die unsere Leute sprechen. Da ist sogar Plattdeutsch dabei.

Ich habe gehört, dass Sie Mitarbeitern sogar Wohnungen bauen?

Ja, in Elstal. Dort ist die Wohnungssuche ein riesiges Thema, weil wir dort im Speckgürtel von Berlin liegen, wo Kaltmieten von 15 Euro und mehr pro Quadratmeter aufgerufen werden. Deshalb planen wir den Bau von 126 Ein- bis Dreiraumwohnungen und wollen die gern für 7,50 Euro anbieten.

Ist so etwas auch hier geplant?

Ja, wir haben auch in Rövershagen ein Grundstück für Wohnungen für unsere Mitarbeiter im Auge. Da sprechen wir gerade mit der Gemeinde. Aber in Elstal drängt das Thema noch mehr.

Ein Unternehmen dieser Größe bringt ja nicht nur Freude mit sich. Wie können Sie abschalten?

Ich bin Meister im Powernapping (lacht). Außerdem hat mich meine Frau als Yogalehrerin dazu gebracht, täglich 12 Minuten zu meditieren. Es ist eine Challenge – aber hilft. Außerdem habe ich meine ganzen Social-Media-Netzwerke deinstalliert. Dafür lese ich lieber zwei Stunden am Tag ganz viele Zeitungen.

Wie viel Stunden arbeiten Sie denn am Tag?

Da halte ich es mit Karl Lagerfeld, der mal gesagt hat: Ich arbeite, wie ich atme. Das kann man nicht abstellen, denn auch nachts können gute Ideen kommen. Außerdem ist es wirklich eine Erfüllung, dass ich hier so viel bewegen kann, Produkte entwickeln, etwas designen und bauen … Da ist es sogar schwer, ein Hobby zu finden. Deshalb hab ich auch keines ...

Die letzten 30 Jahre Ihres Unternehmens klingen wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Gab es auch mal Flops?

Oh ja, zum Beispiel die Idee mit dem Mühlenhof. Damals wollte ich an der Autobahn Richtung Überseehafen noch mal so etwas aufbauen wie hier in Rövershagen. Das war eine blöde Idee und hat nicht geklappt.

Und wie werden Sie am liebsten genannt? Erdbeerkönig?

Nein, das auf keinen Fall. Ein Ritterschlag war, als das Magazin Brand Eins mal über uns als „Apple der Erdbeeren“ schrieb – das ging runter wie Öl. Denn ich bin ja großer Steve-Jobs-Fan.

Gibt es etwas, dass Sie mit ihm verbindet?

Ja, ich trage auch täglich das Gleiche (lacht). Zumindest versuche ich, mich bei vielen Dingen zu verschlanken und das wegzulassen, was Komplikationen machen könnte. Also setze ich auf Jeans und Shirt. Meine Jacke ist schon fast mein Markenzeichen.

Mit den Erlebnisdörfern sind Sie ja ständig auf Expansionskurs. Bisher sind es sieben Standorte – weitere folgen. Wo wollen Sie noch hin?

Wir verhandeln immer mal wieder mit der Stadt Wolfsburg. Gerade hat mir jemand ein Grundstück in Lüneburg angeboten. Auch ein Standort in der Nähe von Köln würde uns freuen. Wo wir komplett im Dunkeln tappen, ist Baden-Württemberg und Hessen. Vielleicht gibt es Karls bald auch in China. Beim Bibi-und-Tina-Park ist noch eine Erweiterung geplant, wo wir uns dann auf Bibis Erlebnisse in Neustadt konzentrieren.

Das klingt, als würden Sie noch nicht ans Aufhören denken ...

Natürlich denkt man ab und zu ans Thema Nachfolge. Aber ich habe bei meinen Eltern erleben dürfen, wie toll es ist, wenn kein Druck aufgebaut wird. Das will ich bei unseren drei Kindern genau so machen. Ob es am Ende klappt – wer weiß. Aber wenn ich weiter viele Erdbeeren esse, bleibe ich ja lange jung und fit. Das haben ja sogar die Studien bewiesen. (lacht)

