﻿Karls in Rövershagen: Neues Angebot für Besucher des Erlebnis-Dorfes

RSAG baut Nahverkehrsnetz aus

Erstmals seit 2006 will Rostock das Straßenbahnnetz ausbauen. Die RSAG und die Stadt haben nun die Details für eine neue Linie vorgelegt. Im Juni soll die Bürgerschaft bereits grünes Licht geben. Wo die neue Trasse verlaufen soll, was sie bringen könnte und was Rostock für die neuen Gleise opfern will.