﻿Karrieremesse im OZ-Medienhaus: Diese Jobs sind noch zu haben

Workshops und Beratung

Am 10. Juni stellen sich 24 Unternehmen bei der „Messe für Karrierechancen in Mecklenburg-Vorpommern“ im OZ-Medienhaus in Rostock vor. Der Eintritt ist frei, Interessierte erwarten neben den Firmen auch spannende Workshops.

