Veranstaltung

Hoch her ging es auf dem Rostocker Ostermarkt am Ostermontag. Bei strahlend blauem Himmel und zweistelligen Temperaturen hatten Groß und Klein Spaß auf dem Ostermarkt. Kira (6) aus Rostock hat gleich das passende Mittagsmahl gefunden.

Am Ostermontag endet in Rostock das lange Osterwochenende. Am Montag nutzen noch einmal viele Rostocker das gute Wetter, um in der Stadt spazieren zu gehen. Viele zog es dabei auch auf den Ostermarkt. Wie die Stimmung war und wie lange der Markt noch geöffnet hat.

