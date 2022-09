﻿Kauf der Ospa-Arena in Gefahr: Platzt der Deal um Rostocks wichtigste Sport-Arena?

Eigentlich galt dieser Deal als „beschlossene Sache“: Für knapp unter zehn Millionen Euro will Rostock die Ospa-Arena kaufen – um die Heimat von mehr als 3000 Sportlern zu sichern. Doch Grünen und Rostocker Bund ist das zu teuer: Eine komplett neue Halle könnte günstiger werden. Wo die gebaut werden könnte und was die Gründe für das „Nein“ sind

An der Erich-Mühsam-Straße in Reutershagen könnte die neue Alternative für die Ospa-Arena gebaut werden - jedenfalls, wenn es nach Grünen und Rostocker Bund geht.

Rostock. Platzt der Deal um die Ospa-Arena auf den letzten Metern? Nach OZ-Informationen wollen mindestens zwei Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft gegen einen Kauf der Großsporthalle im Hansaviertel stimmen. Begründung: Ein Neubau könnte für die Stadtkasse günstiger werden.

Hintergrund: Die Ostsee SportServices GmbH & Co. KG, der private Eigentümer der Sporthalle, will die Arena – Heimstätte des HC Empor und vor allem des größten Breitensportvereins im Land, des PSV Rostock – verkaufen. Nach monatelangen Verhandlungen hatten sich der Eigentümer und die Stadt auf 9,1 Millionen Euro geeinigt. Zu viel, jedenfalls aus Sicht von Grünen und Rostocker Bund. Sie wollen lieber in Reutershagen neu bauen.

Wird ein Neubau am Ende günstiger?

„Der Kauf der sehr sanierungsbedürftigen Ospa-Arena würde die Stadt sechs Millionen Euro mehr als ein Neubau kosten“, sagt Sybille Bachmann, Fraktionschefin des Rostocker Bundes. Ihre Rechnung: Die Bundesregierung habe gerade erst ein neues Förderprogramm für Sportstätten aufgelegt. Gelingt es Rostock, ein Stück vom Berliner Kuchen abzubekommen, könnte eine komplett neue Halle mit bis zu 65 Prozent gefördert werden.

Sybille Bachmann ist Chefin des Rostocker Bundes.

Davon würden am Ende auch der PSV Rostock und seine 3000 Mitglieder (darunter 1600 Kinder und Jugendliche) profitieren: Eine hochmoderne neue Halle – gebaut unter neuesten Energie-Spar-Standards – würde die Kosten für den Verein senken. Und auch die Stadt selbst könnte bei einem vermeintlich günstigeren Neubau geringere Nutzungsgebühren fordern. Der Kauf der Ospa-Arena, so Bachmann, könne langfristig gar nicht im Interesse des Vereins sein.

Neue Halle in Reutershagen?

Einen Standort für einen Ersatzbau soll es bereits geben: „Der stadteigene Immobilien-Entwickler KOE hat einen Standort in Reutershagen im Blick“, verrät Uwe Flachsmeyer, Fraktionschef der Rostocker Grünen. An der Erich-Mühsam-Straße gibt es bereits eine kleine Halle, einen alten Sportplatz und offenbar genügend Platz für eine weitere, große Halle. Im Schnellverfahren – in drei Jahren – könnte die stehen.

Aus dem Rathaus heißt es hingegen bereits, der Standort sei allenfalls suboptimal: Der Verkehr zur Halle müsste durch verkehrsberuhigte Straßen geführt werden, Platz für Parkplätze fehlt und wenn bis zu 900 Zuschauer ein Sport-Event verfolgen wollen, könnte das auch Konflikte mit dem benachbarten Pflegeheim der Rostocker Heimstiftung mit sich bringen. Flachsmeyer will das zumindest untersuchen lassen: „Ursprünglich hieß es, wir sollen die Ospa-Arena für 7,2 Millionen Euro kaufen. Plötzlich sind es 9,1 Millionen – weil die Stadt noch Ablöse für Parkplätze und Inventar bezahlen soll. Das ist uns zu viel.“

Die Stadt will die Ospa-Arena kaufen. Doch es gibt immer mehr Widerstand.

Die Grünen werden deutlich: „Für 7,2 Millionen Euro stimmen wir einem Kauf der Ospa-Arena zu. Aber nicht für fast 10 Millionen Euro.“ Dann sei es sinnvoller, dem Eigentümer Wohnungsbau im Hansaviertel zu ermöglichen: „Das wäre für alle Seiten dann die beste Lösung: Wenn der PSV, Empor und Co. noch drei Jahre lang die Ospa-Arena nutzen dürfen, könnten wir dem Eigentümer zusagen, danach Wohnungen auf der Flächen bauen zu dürfen. Wohnraum benötigt Rostock eh dringend. Und für den Sport bauen wir eine neue hochmoderne Halle.“

Eigentümer: Kein weiteres Entgegenkommen

Andreas Häse, Geschäftsführer und Eigentümer der Ostsee SportServices GmbH & Co. KG, bleibt gelassen: „Ich kann der Stadt beim Preis nicht noch mehr entgegenkommen. Dann baue ich doch Wohnungen oder ich verkaufe die Arena am freien Markt.“ Häse sagt, er habe beim Kaufpreis bereits deutliche Abstriche gemacht. „Mehr geht nicht.“

Auch die SPD schießt bereits gegen den Plan von Grünen und Rostocker Bund: „Wir unterstützen weiterhin den Kauf der Ospa-Arena durch die Stadt zum vereinbarten Preis. Auch wenn dieser hoch ist, gibt es aus unserer Sicht keine Alternative. Der Neubau einer Sporthalle würde Jahre brauchen. Bis dahin gibt es in Rostock keinen adäquaten Ersatz für die Arena“, so SPD-Fraktionschef Thoralf Sens. Und weiter: „Es gilt jetzt, den PSV, den Schulsport und auch weitere Vereine abzusichern. Politische Spielchen auf Kosten des Sports lehnen wir ab.“